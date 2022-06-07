Çin'in Jiangxi Eyaletindeki Şiddetli Yağışlar ve Seller 800.000'den Fazla Kişiyi Etkiledi - Son Dakika
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Çin'in Jiangxi Eyaletindeki Şiddetli Yağışlar ve Seller 800.000'den Fazla Kişiyi Etkiledi

07.06.2022 13:13
Çin'in Jiangxi Eyaletindeki Şiddetli Yağışlar ve Seller 800.000'den Fazla Kişiyi Etkiledi

NANCHANG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre Pazartesi 16.30 itibarıyla 800.000'den fazla kişi şiddetli yağmurlardan ve yağmurun yol açtığı sellerden etkilendi.

NANCHANG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre Pazartesi 16.30 itibarıyla 800.000'den fazla kişi şiddetli yağmurlardan ve yağmurun yol açtığı sellerden etkilendi. Eyalet sel kontrolü ve kuraklık yardımı genel merkezine göre, 28 Mayıs'tan bu yana süren son yağışlar, eyaletin 80 ilçesinde hasara yol açtı, 76.300 hektar ekili alana zarar verdi ve 1,16 milyar yuan (yaklaşık 174 milyon ABD doları) tutarında doğrudan ekonomik kayıplara neden oldu.

Eyalette, yoğun yağış süreci esasen sona erdiği için acil müdahale anlamına gelen seviye IV sel kontrolü Salı günü saat 10.00'da kaldırıldı. Yetkililer, hava değişikliklerinin yakından izlenmesi, sel kontrolünün verimli biçimde yapılması ve kuraklığa karşı yardım için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Jiangxi Eyaletindeki Şiddetli Yağışlar ve Seller 800.000'den Fazla Kişiyi Etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Jiangxi Eyaletindeki Şiddetli Yağışlar ve Seller 800.000'den Fazla Kişiyi Etkiledi - Son Dakika
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