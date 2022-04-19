Çin'in Jilin Eyaletinde Salgın Azalırken İşletmeler de Yeniden Faaliyete Geçiyor - Son Dakika

CHANGCHUN, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü düzenlenen bir basın toplantısına göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde Pazartesi itibarıyla, mevcut 500 büyük eyalet düzeyindeki işletmenin 496'sında çalışma ve üretim yeniden başladı. Halihazırda Çin'in FAW Grubu Limited Şirketi'ne ait beş fabrikada üretim yeniden başlarken toplam 473 otomotiv parça tedarikçisi de yeniden çalışmaya başladı. Otomotiv parça tedarikçilerinde yeniden çalışmaya başlama oranı yüzde 94,2 oldu. Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan önemli 46 eyalet düzeyindeki işletmenin tamamı yeniden çalışmaya başlarken, bu işletmelerdeki toplam 21.141 çalışan da fabrikalarına geri döndü.

Öte yandan kentte faaliyet gösteren belli bir ölçeğin üzerindeki 1.331 sanayi kuruluşunun 930'u da faaliyetine yeniden başladı ve bu kuruluşların 111.000 çalışanı da işbaşı yapmış oldu. Jilin eyaleti, yerel otomobil sanayi zinciri ve tedarik zinciri kuruluşlarının tam üretime geçmesine destek vermek ve ilaç şirketlerinin yeniden çalışmaya başlamasını kolaylaştırmak için bir dizi önlemi yürürlüğe koyma sözü verdi. Jilin eyaleti Pazartesi günü yerel olarak bulaşmış 88 Kovid-19 vakası bildirdi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun Salı günü yaptığı açıklamaya göre, eyalette Pazartesi günü toplam 553 Kovid-19 hastası iyileşerek hastanelerden taburcu edildi.