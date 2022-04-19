Çin'in Jilin Kenti Kovid-19 Açısından Yüksek Riskli Alanlardan Temizlendi - Son Dakika
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Çin'in Jilin Kenti Kovid-19 Açısından Yüksek Riskli Alanlardan Temizlendi

19.04.2022 14:05
Çin'in Jilin Kenti Kovid-19 Açısından Yüksek Riskli Alanlardan Temizlendi

CHANGCHUN, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde yer alan Jilin kenti, Pazartesi günü saat 20.00 itibarıyla Kovid-19 açısından yüksek riskli olarak sınıflandırılan tüm alanlardan temizlendi.

CHANGCHUN, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde yer alan Jilin kenti, Pazartesi günü saat 20.00 itibarıyla Kovid-19 açısından yüksek riskli olarak sınıflandırılan tüm alanlardan temizlendi. Jilin sağlık komisyonuna göre kentte halen 29 adet orta riskli alan bulunuyor. Jilin kenti 8 Nisan'da, kent genelinde yürütülen son nükleik asit testi sonuçlarına dayanarak, topluluklardaki tüm Kovid-19 bulaş zincirlerini engellediklerini duyurmuştu.

Çin'in Jilin Kenti Kovid-19 Açısından Yüksek Riskli Alanlardan Temizlendi

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Jilin Kenti Kovid-19 Açısından Yüksek Riskli Alanlardan Temizlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Jilin Kenti Kovid-19 Açısından Yüksek Riskli Alanlardan Temizlendi - Son Dakika
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