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Çin'in Karaçi Konsolosluğu saldırısının azmettiricisi BAE'de yakalandı

51 dakika önce

Çin'in Karaçi Konsolosluğuna geçen kasım ayında düzenlenen bombalı ve silahlı saldırının azmettiricisi Raşid Brohi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Interpol tarafından yakalanarak Pakistan'a teslim edildi.

Çin'in Karaçi Konsolosluğu saldırısının azmettiricisi BAE'de yakalandı, System.String[]
Çin'in Karaçi Konsolosluğuna geçen kasım ayında düzenlenen bombalı ve silahlı saldırının azmettiricisi Raşid Brohi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Interpol tarafından yakalanarak Pakistan'a teslim edildi.
Yerel medyada yer alan habere göre, 3 Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) militanı tarafından düzenlenen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının azmettiricisi Brohi, BAE'de İnterpol tarafından yakalandı.
Brohi'nin yakalanması, ABD'nin BLA'yı küresel terör örgütü olarak tanımasının ardından geldi.
Saldırının azmettiricisi olan Brohi'nin ayrıca saldırı için 900 bin Pakistan rupisi (yaklaşık 33 bin lira) aldığı, saldırganlara yardım ve yataklık yaptığı, malzeme desteği sağladığı ve saldırı sırasında gözcülük yaptığı da belirtildi.
Son olarak Dubai'de olduğu anlaşılan Brohi, Interpol tarafından yakalanarak Pakistan'a teslim edildi.
Pakistan güvenlik güçleri, CPEC ve Çinlilere saldırıyor
Belucistan eyaletinin bağımsızlığını amaçlayan ayrılıkçı BLA örgütü son bir yıl içinde Belucistan'ın yer altı ve yer üstü kaynaklarının adilce paylaşılmadığı ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinden yeterli hak alınmadığı iddiasıyla bu proje ile projeyi yürüten Çinlilere karşı saldırılar düzenlemişti.
Örgüt ayrıca Pakistan güvenlik güçlerini hedef alıyor.
Son olarak Çin'in CPEC kapsamında dünyaya açılacağı liman kenti Gvadar'da mayıs ayında bir otele baskın yapan BLA militanları yaklaşık bir gün işgal ettikleri otelde 5 kişiyi öldürmüştü.
BLA, kasım ayında Çin'in Karaçi Konsolosluğuna silahlı ve bombalı saldırı düzenlemiş 2'si polis 4 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Saldırıyı düzenleyen 3 terörist olay yerinde öldürülmüştü.
BLA, ABD tarafından dün alınan kararla küresel terör örgütü olarak kabul edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:01 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Karaçi, Güncel
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