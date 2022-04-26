Çin'in Karayolu Ağı 5,28 Milyon Kilometreye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Karayolu Ağı 5,28 Milyon Kilometreye Ulaştı

26.04.2022 18:42
Çin'in Karayolu Ağı 5,28 Milyon Kilometreye Ulaştı

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'de bir yetkilinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre Çin'in karayolu ağının toplam uzunluğu 5,28 milyon kilometreye ulaştı.

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'de bir yetkilinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre Çin'in karayolu ağının toplam uzunluğu 5,28 milyon kilometreye ulaştı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir yetkili olan Zhou Rongfeng, karayolunun en geniş kapsama alanı ve en yüksek yolcu sayısı ile en yaygın olarak kullanılan ulaşım türleri arasında olduğu için bakım ve yönetimin önemine dikkat çekti. Çin, otoyollar, ana yollar ve kırsal yollardan oluşan bir ulusal karayolu ağı oluşturdu.

Bakanlığa göre son yıllarda karayollarının bakımı ve karayolu güvenliğine yönelik tehlikelerinin bertarafı için toplam 1,29 trilyon yuan (yaklaşık 196,7 milyar ABD doları) aktarıldı. Zhou, ilgili bir yönergeye atıfta bulunarak, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) ülkenin karayolu bakım ve yönetimi çalışmalarının artıracağını söyledi. Zhou, bakımsız ve eski karayolu köprülerini ve tünellerini yenilemek, batarya şarj ve değiştirme istasyonlarının yapımını hızlandırmak ve elektronik geçiş ücreti toplama hizmetlerini iyileştirmek için çaba sarf edileceğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Çin, Shenzhou-13 Dönüş Kapsülünü Açtı Çin, Shenzhou-13 Dönüş Kapsülünü Açtı Çinli Elektrikli Araç Üreticisi Nıo'nun 200.000'inci Aracı Üretim Hattından Çıktı Çinli Elektrikli Araç Üreticisi Nıo'nun 200.000'inci Aracı Üretim Hattından Çıktı

Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, Nisan, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Karayolu Ağı 5,28 Milyon Kilometreye Ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
18:14 Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir Mehmetçiğimiz şehit oldu
18:14 Elon Musk Twitter'ı satın almıştı! İlk iş olarak platforma 'düzenleme' butonu getirmesi bekleniyor
17:48 İBB Başkanı İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! Verdiği yanıt net oldu
17:40 Çocuğunun gözü önünde eski eşini öldürdü! Sanık hakkında müebbet hapis istendi
17:27 Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu kasayı doldurdu!
17:24 26 Nisan Salı günü altının kilogramı 909 bin 776 liraya yükseldi!
17:08 Bakan Koca açıkladı: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 18:49:25. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Karayolu Ağı 5,28 Milyon Kilometreye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement