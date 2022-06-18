Çin'in Karayolu ve Suyolu Altyapısına Yaptığı Yatırımlar İlk Beş Ayda Arttı - Son Dakika
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Çin'in Karayolu ve Suyolu Altyapısına Yaptığı Yatırımlar İlk Beş Ayda Arttı

18.06.2022 18:51
Çin'in Karayolu ve Suyolu Altyapısına Yaptığı Yatırımlar İlk Beş Ayda Arttı

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Ulaştırma Bakanlığı'nın verileri, Çin'in karayolu ve suyolu altyapısına yaptığı yatırımların yılın ilk beş ayında istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Ulaştırma Bakanlığı'nın verileri, Çin'in karayolu ve suyolu altyapısına yaptığı yatırımların yılın ilk beş ayında istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Bakanlığa göre, karayolu ve suyolu altyapısına yapılan sabit varlık yatırımı, bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 artışla 991,25 milyar yuan (yaklaşık 148,1 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Dağılıma bakıldığında, ülkenin karayolu inşaatına yönelik sabit varlık yatırımlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6, suyolu altyapısına yatırımlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttığı görüldü. Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaleti, bir önceki yıla göre yüzde 56 artan yatırımla bu konuda en hızlı büyümeyi bildirdi. Veriler, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nin, Ocak-Mayıs döneminde en keskin düşüşü yaşadığını ve yatırımın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66,5 azaldığını gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Karayolu ve Suyolu Altyapısına Yaptığı Yatırımlar İlk Beş Ayda Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Karayolu ve Suyolu Altyapısına Yaptığı Yatırımlar İlk Beş Ayda Arttı - Son Dakika
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