Çin'in Karayolu ve Suyolu Altyapısına Yatırımı Yılın İlk Dört Ayında Arttı - Son Dakika
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Çin'in Karayolu ve Suyolu Altyapısına Yatırımı Yılın İlk Dört Ayında Arttı

23.05.2022 20:11
Çin'in Karayolu ve Suyolu Altyapısına Yatırımı Yılın İlk Dört Ayında Arttı

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verileri, Çin'in karayolu ve suyolu altyapısına yaptığı yatırımların yılın ilk dört ayında istikrarlı artış kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verileri, Çin'in karayolu ve suyolu altyapısına yaptığı yatırımların yılın ilk dört ayında istikrarlı artış kaydettiğini gösterdi. Bakanlığa göre, bu dönemde karayolu ve suyolu altyapısına yapılan sabit varlık yatırımı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 artışla 729,5 milyar yuan (yaklaşık 107,51 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Verilerin ayrıntılarına bakıldığında, ülkenin karayolu inşaatına yönelik sabit varlık yatırımının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7, suyolu altyapısına yönelik sabit varlık yatırımlarının ise yüzde 0,8 arttığı görüldü. Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, bir önceki yıla göre yatırım miktarında yüzde 107,1 artışla bu açıdan en hızlı büyümeyi bildirdi. Veriler, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde yatırımların Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 81,2 azalışla en keskin düşüşü bildirdiğini gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

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