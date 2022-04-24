Çin'in Kargo ve Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Arttı - Son Dakika
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Çin'in Kargo ve Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Arttı

24.04.2022 13:56
Çin'in Kargo ve Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Arttı

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ekonomi istikrarlı bir şekilde gelişirken ülkenin limanlarında yılın ilk çeyreğinde kargo hacminde devam eden bir büyüme olduğunu gösterdi.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ekonomi istikrarlı bir şekilde gelişirken ülkenin limanlarında yılın ilk çeyreğinde kargo hacminde devam eden bir büyüme olduğunu gösterdi. Ulaştırma Bakanlığı'na göre, limanlardaki kargo hacmi, bu dönemde geçen seneye göre yüzde 1,6 artışla 3,63 milyar tona ulaştı. Veriler, ilk çeyrekte Çin limanlarındaki işlem gören konteyner hacminin bir yıl öncesine göre yüzde 2,4 artarak 67,38 milyon TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ulaştığını gösterdi. Bakanlığa göre, Çin limanlarından sadece Mart ayında 1,27 milyar ton kargo işlemden geçerken konteyner hacmi 23,79 milyon TEU olarak gerçekleşti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, Ekonomi, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Kargo ve Konteyner Hacmi İlk Çeyrekte Arttı - Son Dakika
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