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Çin'in kasım ayında ihracatı beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalatında ise önemli artış görüldü
6 saat önce
Çin’in kasım ayında ihracatı beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalatında ise önemli artış görüldü.
Çin'in kasım ayında ihracatı beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalatında ise önemli artış görüldü.
Reuters'in araştırmasına göre, Çin'in ihracatı kasım ayında, geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 1,1 gerilirken, ithalatı yüzde 1 oranında artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:29
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