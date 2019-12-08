Son Dakika Haberleri: Çin'in kasım ayında ihracatı beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalatında ise önemli artış görüldü
Son Dakika Dünya Çin'in kasım ayında ihracatı beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalatında ise önemli artış görüldü - Son Dakika Dünya

Çin'in kasım ayında ihracatı beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalatında ise önemli artış görüldü

6 saat önce

Çin’in kasım ayında ihracatı beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalatında ise önemli artış görüldü.

Çin'in kasım ayında ihracatı beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalatında ise önemli artış görüldü, System.String[]

Çin'in kasım ayında ihracatı beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalatında ise önemli artış görüldü.


Reuters'in araştırmasına göre, Çin'in ihracatı kasım ayında, geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 1,1 gerilirken, ithalatı yüzde 1 oranında artış gösterdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:29 
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