Çin'in Kilit Önemdeki Altyapı Projeleri - Son Dakika
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Çin'in Kilit Önemdeki Altyapı Projeleri

02.07.2022 14:20
Çin'in Kilit Önemdeki Altyapı Projeleri

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Son 20-30 yılda Çin'in çeşitli bölgelerinde inşa edilen mega projeler ve dünyaya liderlik eden gelişmeler, Çin'in ulaşım ağını ve ekonomiye yönelik kilit altyapıyı güçlendirme hamlesinin ana iticileri oldu.

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Son 20-30 yılda Çin'in çeşitli bölgelerinde inşa edilen mega projeler ve dünyaya liderlik eden gelişmeler, Çin'in ulaşım ağını ve ekonomiye yönelik kilit altyapıyı güçlendirme hamlesinin ana iticileri oldu. İşte Çin'in kilit önemdeki altyapı projelerinden bazıları...

Çin'in Kilit Önemdeki Altyapı Projeleri

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin Gonghe ilçesindeki bir güneş enerjisi projesi görülüyor, 3 Mart 2021. (Fotoğraf: Zhang Hongxiang/Xinhua)

Çin'in Kilit Önemdeki Altyapı Projeleri

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nde deneme işletmesindeki Fuxing hızlı treni, Yarlung Zangbo Nehri üzerinden geçen Lhasa-Nyingchi demiryolu hattında hareket halinde görülüyor, 16 Haziran 2021. Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'ndeki ilk elektrikli demiryolu hattı, 25 Haziran 2021'de açıldı; bölgenin merkezi Lhasa ile Nyingchi kenti arasındaki bu hatta, Fuxing hızlı trenleri plato bölgesinde resmen çalışmaya başladı. (Fotoğraf: Purbu Zhaxi/Xinhua)

Çin'in Kilit Önemdeki Altyapı Projeleri

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı görülüyor, 12 Nisan 2021. Havalimanı, 27 Haziran 2021'den bu yana faaliyet gösteriyor. (Fotoğraf: Wang Ruilin/Xinhua)

Çin'in Kilit Önemdeki Altyapı Projeleri

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinin Datong kentine bağlı Yunzhou ilçesinin Tujing köyündeki bir fotovoltaik elektrik santrali görülüyor, 3 Ağustos 2021. 1.851 mu (123,4 hektar) tuzlu-alkali arazi üzerine kurulu olan fotovoltaik elektrik santrali yılda 80 milyon kilovat-saatin üzerine elektrik üretiyor. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)

Çin'in Kilit Önemdeki Altyapı Projeleri

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletindeki Yuanjiang Nehri üzerindeki önemli bir köprüden geçen Çin-Laos Demiryolu'nun elektrikli çoklu ünite (EMU) treni görülüyor, 3 Aralık 2021. (Fotoğraf: Wang Guansen/Xinhua)

Çin'in Kilit Önemdeki Altyapı Projeleri

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletindeki Xiong'an Yeni Bölgesi'nde gün doğumunda Xiong'an Tren İstasyonu görülüyor, 1 Temmuz 2021. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)

Çin'in Kilit Önemdeki Altyapı Projeleri

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in iç kısımındaki Hubei eyaletindeki Üç Boğaz Barajı görülüyor, 1 Ocak 2021. (Fotoğraf: Xiang Hongmei/Xinhua)

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Çin'in Büyük Körfez Bölgesi'nde Ulaşım Altyapısı İyileştiriliyor Çin'in Büyük Körfez Bölgesi'nde Ulaşım Altyapısı İyileştiriliyor Çin'in Batıdan-doğuya Elektrik İletimi Programında Önemli Bir Proje Faaliyete Geçti Çin'in Batıdan-doğuya Elektrik İletimi Programında Önemli Bir Proje Faaliyete Geçti
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kilit Önemdeki Altyapı Projeleri - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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