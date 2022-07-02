Çin'in Kilit Önemdeki Altyapı Projeleri

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Son 20-30 yılda Çin'in çeşitli bölgelerinde inşa edilen mega projeler ve dünyaya liderlik eden gelişmeler, Çin'in ulaşım ağını ve ekonomiye yönelik kilit altyapıyı güçlendirme hamlesinin ana iticileri oldu. İşte Çin'in kilit önemdeki altyapı projelerinden bazıları...

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin Gonghe ilçesindeki bir güneş enerjisi projesi görülüyor, 3 Mart 2021. (Fotoğraf: Zhang Hongxiang/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nde deneme işletmesindeki Fuxing hızlı treni, Yarlung Zangbo Nehri üzerinden geçen Lhasa-Nyingchi demiryolu hattında hareket halinde görülüyor, 16 Haziran 2021. Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'ndeki ilk elektrikli demiryolu hattı, 25 Haziran 2021'de açıldı; bölgenin merkezi Lhasa ile Nyingchi kenti arasındaki bu hatta, Fuxing hızlı trenleri plato bölgesinde resmen çalışmaya başladı. (Fotoğraf: Purbu Zhaxi/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı görülüyor, 12 Nisan 2021. Havalimanı, 27 Haziran 2021'den bu yana faaliyet gösteriyor. (Fotoğraf: Wang Ruilin/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinin Datong kentine bağlı Yunzhou ilçesinin Tujing köyündeki bir fotovoltaik elektrik santrali görülüyor, 3 Ağustos 2021. 1.851 mu (123,4 hektar) tuzlu-alkali arazi üzerine kurulu olan fotovoltaik elektrik santrali yılda 80 milyon kilovat-saatin üzerine elektrik üretiyor. (Fotoğraf: Cao Yang/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletindeki Yuanjiang Nehri üzerindeki önemli bir köprüden geçen Çin-Laos Demiryolu'nun elektrikli çoklu ünite (EMU) treni görülüyor, 3 Aralık 2021. (Fotoğraf: Wang Guansen/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletindeki Xiong'an Yeni Bölgesi'nde gün doğumunda Xiong'an Tren İstasyonu görülüyor, 1 Temmuz 2021. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in iç kısımındaki Hubei eyaletindeki Üç Boğaz Barajı görülüyor, 1 Ocak 2021. (Fotoğraf: Xiang Hongmei/Xinhua)