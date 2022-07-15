Çin'in Kişi Başına Nominal Harcanabilir Geliri Yılın İlk Yarısında Yüzde 4,7 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Kişi Başına Nominal Harcanabilir Geliri Yılın İlk Yarısında Yüzde 4,7 Arttı

15.07.2022 18:00
Çin'in Kişi Başına Nominal Harcanabilir Geliri Yılın İlk Yarısında Yüzde 4,7 Arttı

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan Cuma günü yayınlanan verilere göre, Çin'in kişi başına harcanabilir geliri 2022'nin ilk yarısında nominal olarak yıllık yüzde 4,7 artışla 18.463 yuana (yaklaşık 2.735 ABD doları) ulaştı.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan Cuma günü yayınlanan verilere göre, Çin'in kişi başına harcanabilir geliri 2022'nin ilk yarısında nominal olarak yıllık yüzde 4,7 artışla 18.463 yuana (yaklaşık 2.735 ABD doları) ulaştı. Fiyat faktörleri düşüldükten sonra kişi başına harcanabilir gelir bir önceki yıla göre yüzde 3 arttı. Ayrıca, kentsel kişi başına harcanabilir gelir nominal olarak yüzde 3,6 ve reel olarak yüzde 1,9 artarak 25.003 yuan olurken, kırsal alanlarda kişi başına düşen gelir nominal olarak yüzde 5,8 ve reel olarak yüzde 4,2 artarak 9.787 yuan oldu. Cuma günkü veriler ayrıca Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının yılın ilk yarısında yıllık yüzde 2,5 arttığını gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Kişi Başına Nominal Harcanabilir Geliri Yılın İlk Yarısında Yüzde 4,7 Arttı - Son Dakika
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