Çin'in Sri Lankalı yetkilileri acil toplantıya çağırdığı iddiası - Son Dakika
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Çin'in Sri Lankalı yetkilileri acil toplantıya çağırdığı iddiası

08.08.2022 11:09
Çin'in Sri Lankalı yetkilileri acil toplantıya çağırdığı iddiası

Çin'in Kolombo Büyükelçiliğinin, üst düzey Sri Lankalı yetkilileri acil toplantıya çağırdığı öne sürüldü.

Çin'in Kolombo Büyükelçiliğinin, üst düzey Sri Lankalı yetkilileri acil toplantıya çağırdığı öne sürüldü.

NDTV'nin haberine göre, Sri Lanka'nın Çin'den casus gemisinin limana yanaşma tarihinin ertelenmesini talep etmesinin ardından, bazı kaynaklar, Çin'in üst düzey Sri Lankalı yetkilileri acil toplantıya çağırdığını iddia etti.

Sri Lanka basınında çıkan bazı haberlerde, Hindistan'ın, Çin'in Yuan Wang 5 isimli casus gemisinin faaliyetlerini izlemek için kullanacağından endişe duyduğu ve Sri Lanka'yı uyardığı ifade edildi.

Öte yandan, Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe'nin Çin'in Kolombo Büyükelçisi Çi Cınhong ile toplantı düzenlediği iddia edildi. Ancak, Sri Lanka makamları toplantı yapıldığına dair haberleri yalanladı.

Sri Lanka, dün Çin'den Yuan Wang 5 isimli casus gemisinin yakıt ve tedarik ikmali için Hambantota limanına yanaşma talebinin ertelenmesini istemişti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, Çin makamlarına konuya dair talebini içeren bir mektupta Çin'den casus gemisinin limana yanaşma tarihinin ertelenmesini istediklerini iletmişti. Söz konusu erteleme talebinin, Hindistan Dışişleri Bakanlığının güvenlik gerekçeleriyle konuya dair itirazının ardından geldiği kaydedilmişti.

Hint tarafının, Çin Donanmasının olası operasyonları için taktiksel veriler toplaması endişesi taşıdığı belirtiliyor.

Yuan Wang 5 isimli casus geminin 11-17 Ağustos tarihlerinde Hambantota limanında olması bekleniyordu.

Ekonomik krizle mücadele eden Sri Lanka'nın Hindistan'dan kredi, tahıl ve petrol desteği aldığı bilinirken, Çin'in yardımlarının ise düzenli ve tutarlı olmadığına işaret ediliyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Sri Lanka, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sri Lankalı yetkilileri acil toplantıya çağırdığı iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Sri Lankalı yetkilileri acil toplantıya çağırdığı iddiası - Son Dakika
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