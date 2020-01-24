Çin'in komşularında yeni tip koronavirüs alarmı - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle bu ülkeye komşu ve coğrafi yakınlığı bulunan Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'da bir dizi önlemler alındı.

Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), Çin'de salgına yol açan yeni tip koronavirüs vakalarının Rusya'da görülmediğini açıklarken, Rus vatandaşlarına ise "Çin'e gitmemeleri" uyarısında bulundu.

Rusya havalimanlarında, koronavirüs salgınına yönelik önlemler alınmaya da başlandı.

Rosselhoznadzor, havalimanlarında Çin'den gelen yolcuların ve bagajların kontrolünü sürdürüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, koronavirüs salgını nedeniyle Rus vatandaşlarına yurt dışına seyahat ederken dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan Vuhan'dan Moskova'ya yapılan tüm uçuşlar da durduruldu.

Kazakistan'da Çin'den gelen 13 bin yolcuya termal kameralarla kontrol

Kazakistan'da, havalimanı ve sınır geçiş noktalarında karantina hizmetleri güçlendirildi, son günlerde ülkeye Çin'den gelen 13 bin yolcu termal kameralarla kontrol edildi.

Uçak ve trenlerin mürettebatına yolcularda hangi belirtilere dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin bilgilendirme çalışmalarının yapıldığı Kazakistan'da, turistik firmalar aracılığıyla Çin'e giden yolculara salgınla ilgili broşürler dağıtıldı.

Kazakistan'da şimdiye kadar koronavirüs vakası tespit edilmezken yetkililer, Çin'e gideceklere ziyaretlerini erteleme çağrısında bulundu, seyahat halinde ise dikkatli olmaları istendi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kırgızistan vatandaşlarına koronavirüsün başgösterdiği bölgelere seyahatlerini sınırlandırmaları, süt, et ve deniz ürünlerinden uzak durmaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.

Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'nda ve Çin ile Kırgızistan arasındaki kara gümrük kapılarında Çin'den gelen yolcular, termal kameralar ile kontrol edilmeye başlandı.

Virüs bulaşan hastalar için özel odalar oluşturuldu

Özbekistan havalimanlarında da Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol edilirken, olası durumlar için Virüsoloji Enstitüsünde koronavirüsü bulaşan hastalar için özel odalar oluşturuldu, laboratuvarlar kan tahlili için hazır hale getirildi.

Çin'in sınır komşusu Tacikistan da bu ülkeye uçuşları askıya aldı.

Tacikistan Somor Air Havayolu şirketi, Çin'e seferlerini iptal ederken Çin'in South Airlines şirketinin Tacikistan'a seferleri de durduruldu.

Tacikistan Sağlık Bakanlığı, durum istikrara kavuşuncaya kadar Tacik vatandaşlarının Çin'e gezilerini ertelemelerini isterken Çin'den gelen tüm yolcuların kontrol edileceğini duyurdu.