Çin'in komşularında yeni tip koronavirüs alarmı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'in komşularında yeni tip koronavirüs alarmı - Son Dakika Dünya

Çin'in komşularında yeni tip koronavirüs alarmı

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle bu ülkeye komşu ve coğrafi yakınlığı bulunan Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'da bir dizi önlemler alındı.

Çin'in komşularında yeni tip koronavirüs alarmı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle bu ülkeye komşu ve coğrafi yakınlığı bulunan Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'da bir dizi önlemler alındı.


Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), Çin'de salgına yol açan yeni tip koronavirüs vakalarının Rusya'da görülmediğini açıklarken, Rus vatandaşlarına ise "Çin'e gitmemeleri" uyarısında bulundu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tacikistan, Wuhan, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:41 
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