Çin'in komşularında yeni tip koronavirüs alarmı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle bu ülkeye komşu ve coğrafi yakınlığı bulunan Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'da bir dizi önlemler alındı.



Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), Çin'de salgına yol açan yeni tip koronavirüs vakalarının Rusya'da görülmediğini açıklarken, Rus vatandaşlarına ise "Çin'e gitmemeleri" uyarısında bulundu.