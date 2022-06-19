Çin'in Kömür Üretimi Mayıs Ayında Yüzde 10,3 Arttı - Son Dakika
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Çin'in Kömür Üretimi Mayıs Ayında Yüzde 10,3 Arttı

19.06.2022 12:22
Çin'in Kömür Üretimi Mayıs Ayında Yüzde 10,3 Arttı

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi verilere göre, ülkenin ham kömür üretimi, enerji arzını sağlamaya ve fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik politika önlemlerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte Mayıs ayında istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdürdü.

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi verilere göre, ülkenin ham kömür üretimi, enerji arzını sağlamaya ve fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik politika önlemlerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte Mayıs ayında istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdürdü. Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, üretim geçen ay bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artışla 370 milyon tona yükseldi.

Büro, büyüme oranının Nisan ayına göre 0,4 puan daha düşük olduğunu belirtti. Kömür ithalatı geçen ay daraldı. Çin, Mayıs ayında geçen yıla kıyasla yüzde 2,3 düşüşle 20,55 milyon ton kömür ithal etti. Veriler, Ocak-Mayıs döneminde ülkenin ham kömür üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 10,4 artarak 1,81 milyar tona yükseldiğini, ithalatın ise yüzde 13,6 düşerek 96 milyon tona gerilediğini gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hamster Coin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kömür Üretimi Mayıs Ayında Yüzde 10,3 Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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