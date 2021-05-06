Çin'in kontrolden çıkan dev roketi nereye düşecek? İhtimaller arasında İstanbul ve Ankara da var - Son Dakika

Çin'in kontrolden çıkan dev roketi nereye düşecek? İhtimaller arasında İstanbul ve Ankara da var

06.05.2021 07:58

Çin'in yörüngeye fırlattığı 22 tonluk kontrolden çıkması ve Dünya'ya düşeceği yönündeki haberler gündemdeki yerini koruyor. Uzmanlar irtifa kaybeden ve saatte 27 bin km hızla yörüngede dolaşan roketin 41 derece kuzey ve 41 derece güney paralelleri arasındaki bir noktaya düşeceğini belirtirken, haritaya bakıldığında söz konusu enlemler arasında İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra New York, Sydney, Pekin, Madrid gibi şehirlerinde bulunduğu görülüyor.

ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Mike Howard, Çin'in 29 Nisan'da ulusal uzay istasyonunun çekirdek modülünü fırlatırken kullandığı Long Marck 5B tipi roketin kontrolden çıktığını ve hafta sonu yeryüzüne düşmesinin beklendiğini açıklamıştı. Howard, roketin dünyanın hangi noktasına düşeceğinin çarpmaya ancak birkaç saat kala tahmin edilebileceğini aktarmıştı. 22 tonluk roketin bazı kısımlarının kontrolden çıktıktan sonra atmosferde yandığı fakat bazı parçalarının yerleşim alanlarına düşme olasılığı olduğu belirtildi.

TÜRKİYE DE RİSK ALTINDA

İrtifa kaybeden ve saatte 27 bin km hızla yörüngede 'dolaşan' roketin düşme olasılığı bulunan ülkeler arasında Türkiye de var. Roketin tam olarak hangi noktada yeryüzüne çarpacağı şu anda bilinmese de 41 derece kuzey ve 41 derece güney paralelleri arasındaki bir noktaya düşeceği belirtildi. Söz konusu enlemler arasında İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra New York, Sydney, Pekin, Madrid gibi şehirler de bulunuyor. Uzmanlar roketin bir yerleşim birimine düşme ihtimalinden söz ederken bir yandan da bunun çok düşük bir olasılık olduğunu ve herhangi bir hasar beklemediklerini söylüyor.

Çin'in kontrolden çıkan dev roketi nereye düşecek? İhtimaller arasında İstanbul ve Ankara'da var

ÇİN SESSİZ KALIYOR

Çin konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Çin yerel medyasında konuya ilişkin bir habere yer verilmezken, resmi kurumlardan da herhangi bir açıklama gelmedi.

Çin'in kontrolden çıkan dev roketi nereye düşecek? İhtimaller arasında İstanbul ve Ankara da var

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Son Dakika Dünya Çin'in kontrolden çıkan dev roketi nereye düşecek? İhtimaller arasında İstanbul ve Ankara da var - Son Dakika Dünya


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