Son Dakika Haberleri: Çin'in kripto para sıralamasında EOS zirvedeki yerini korudu, Bitcoin 11'inci sırada
Son Dakika Ekonomi Çin'in kripto para sıralamasında EOS zirvedeki yerini korudu, Bitcoin 11'inci sırada

Çin'in kripto para sıralamasında EOS zirvedeki yerini korudu, Bitcoin 11'inci sırada

7 saat önce

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın açıkladığı küresel kripto para projeleri sıralamasında EOS zirvedeki yerini korurken, Bitcoin de 11'inci sırada yer aldı.

Çin'in kripto para sıralamasında EOS zirvedeki yerini korudu, Bitcoin 11'inci sırada, System.String[]

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın açıkladığı küresel kripto para projeleri sıralamasında EOS zirvedeki yerini korurken, Bitcoin de 11'inci sırada yer aldı.

Bakanlığa bağlı olarak hizmet veren Çin Bilgi Endüstrisi Kalkınma Merkezi'nin (CCID) yayınladığı ve 35 kripto para birimi projesinin listelendiği Küresel Kamu Blockchain Teknolojileri Değerlendirme Endeksi'nde söz konusu projeler, temel teknoloji, uygulanabilirlik ve yaratıcılık alanlarında sıralanıyor. Endeks, ilk kez 2018'in Mayıs ayında yayınlanmıştı.CCID'den açıklanan son sıralamada, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in bir önceki sıralamaya göre değişmeyerek 11'inci sırada kaldığı görülürken, EOS birinci sıradaki yerini korudu. Bir önceki sıralamada ikinci sırada listelenen Ethereum'un yerini TRON alırken, Bitcoin Cash ise dört sıra düşerek 30'uncu sıraya yerleşti.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:18 Kaynak: DHA
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