Çin'in Kurulu Yenilenebilir Enerji Kapasitesi 1 Milyar Kilovatı Geçti

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre, Çin'in kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi, Mayıs sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1'lik artışla 1,1 milyar kilovata ulaştı. Ocak-Mayıs döneminde Çin'in yeni kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi 43,49 milyon kilovatla toplam yeni kurulu elektrik üretimi kapasitesinin yüzde 82,1'ine ulaştı.

Söz konusu dönemde yenilenebilir kaynaklar yoluyla geçen yıla göre yüzde 16,8'lik artışla 1,06 trilyon kilovat-saat elektrik üretildi; böylelikle ülkedeki elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 31,5'i yenilenebilir kaynaklardan sağlanmış oldu. Çin, enerji yapısını geliştirmek için son yıllarda yenilenebilir enerji üretiminde büyük atılımlar yaptı. Çin, 2030'a kadar karbondioksit emisyonlarında zirveye ulaşmaya ve 2060 yılında da karbon-nötr olmaya çalışacağı taahhüdünde bulunmuştu.