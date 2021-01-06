- Çin'in kuzeybatısında vahşi pandalar görüntülendi - Son Dakika

- Çin'in kuzeybatısında vahşi pandalar görüntülendi

PEKİN - Çin'in kuzeybatısında bulunan Shaanxi eyaletindeki bir doğa koruma alanında 2 vahşi panda görüntülendi.

Çin'in kuzeybatısında bulunan Shaanxi eyaletindeki bir doğa koruma alanında 2 vahşi panda, orman korucuları tarafından kamerayla görüntülendi. Dev panda ulusal parkının Huayang koruma istasyonundaki orman korucuları, devriye sırasında 3 kilometreden az bir mesafede 2 vahşi pandayı fark ederek kamera ile saniye saniye kaydetti.

Qinling Dağları'ndaki Shanshuping bölgesinde bulunan ve rakımı 1 bin 500 metre olan arazi, dev pandaların kışı geçirdikleri ana ikamet olarak biliniyor. Shaanxi eyaletinin Qinling bölgesinde 340'tan fazla vahşi dev panda yaşıyor.