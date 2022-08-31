Video: Çin ve Malezya Çevrimiçi Gölge Kuklası Atölyesi Düzenledi - Son Dakika
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Video: Çin ve Malezya Çevrimiçi Gölge Kuklası Atölyesi Düzenledi

31.08.2022 09:02
Video: Çin ve Malezya Çevrimiçi Gölge Kuklası Atölyesi Düzenledi

Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletinden ve Malezya'dan gölge kuklası sanatçı ve araştırmacıları, Çin ile Malezya arasındaki yüksek kaliteli kültürel ve turizm işbirliğini teşvik eden bir çevrimiçi atölyeye katıldı.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletinden ve Malezya'dan gölge kuklası sanatçı ve araştırmacıları, Çin ile Malezya arasındaki yüksek kaliteli kültürel ve turizm işbirliğini teşvik eden bir çevrimiçi atölyeye katıldı.

" İpek Yolu, Bağlantı ve Sohbet" temalı iki günlük atölyede iki ülkenin yenilikçi ve geleneksel gölge oyunları ve halk şarkıları söyleme ve müzik aleti çalma gibi sanatsal beceriler sergilendi.

Lİ FENG, Gansu Eyaleti Huanxian İlçesi Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma Merkezi:

"Bu etkinlik sayesinde geleneksel kültürümüzü koruyup devralırken dışa açılıp başkalarıyla alışverişlerimizi güçlendirerek onların avantajlarını öğrenip kendi eksiklerimizi gidermemiz gerektiğini fark ettik. Bu şekilde Daoqing gölge kuklasını başkalarına daha iyi aktarabiliriz. Gelecekte bu tür etkinliklerin daha fazla yapılmasını dört gözle bekliyorum."

XU MİNGTANG, Daoqing Gölge Kuklası Sanatçısı:

"Bu tür etkinliklerin daha fazla düzenlenerek insanların Çin gölge kuklası hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını ve bu sanatı miras olarak benimsemesini umuyorum."

Çin gölge kuklası, uzun bir süredir Malezya'daki insanların kucak açtığı geleneksel bir Çin halk sanatı.

Kökleri Han Hanedanlığı'na (M.Ö. 202 - M.S. 220) dayanan Huanxian ilçesindeki Daoqing gölge kuklası, Çin gölge kuklasının önemli bir dalını oluşturuyor ve 2006 yılından bu yana ulusal somut olmayan kültürel mirasa dahil edilmiş durumda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Gansu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin ve Malezya Çevrimiçi Gölge Kuklası Atölyesi Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin ve Malezya Çevrimiçi Gölge Kuklası Atölyesi Düzenledi - Son Dakika
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