Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletine bağlı Baiyin şehrinde, bu Ağustos ayından bu yana güvenliği sağlamak amacıyla elektrik şebekesini izlemek için BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS) ve drone'ların da aralarında bulunduğu ileri teknolojiler kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Gansu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in Gansu Eyaletinde Elektrik Sistemi Uydu ve Drone'larla İzleniyor - Son Dakika

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