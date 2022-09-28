Video: Çin'in Gansu Eyaletinde Elektrik Sistemi Uydu ve Drone'larla İzleniyor - Son Dakika
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Video: Çin'in Gansu Eyaletinde Elektrik Sistemi Uydu ve Drone'larla İzleniyor

28.09.2022 20:14
Video: Çin'in Gansu Eyaletinde Elektrik Sistemi Uydu ve Drone'larla İzleniyor

Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletine bağlı Baiyin şehrinde, bu Ağustos ayından bu yana güvenliği sağlamak amacıyla elektrik şebekesini izlemek için BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS) ve drone'ların da aralarında bulunduğu ileri teknolojiler kullanılıyor.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu eyaletine bağlı Baiyin şehrinde, bu Ağustos ayından bu yana güvenliği sağlamak amacıyla elektrik şebekesini izlemek için BeiDou Navigasyon Uydu Sistemi (BDS) ve drone'ların da aralarında bulunduğu ileri teknolojiler kullanılıyor.

BDS'nin yardımıyla yerel elektrik şebekesinin yaklaşık 740 km'sinin bulut üzerinde modellemesi tamamlandı.

HU YANG, China Mobile Lanzhou Şubesi'nin denetim grubu müdürü:

"Drone'lar ve helikopterlerden faydalandık, enerji nakil hatlarında çok çeşitli denetimler yaptık. Drone'lar 8.300'ün üzerinde denetim gerçekleştirdi. Elektrik şebekesindeki 3.500'ün üzerinde arıza giderildi. İş verimliliği yüzde 31 artırıldı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Gansu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Gansu Eyaletinde Elektrik Sistemi Uydu ve Drone'larla İzleniyor - Son Dakika

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