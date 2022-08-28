Video: Çin'de Sonbahar Hasadını Korumak İçin Kuraklığa Dayanıklı Tarım Teknikleri Uygulanıyor

Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin Weinan şehrindeki yetkililer, Ağustos ayının başından bu yana sürekli sıcak hava ve düşük yağışların tetiklediği kuraklık koşullarını hafifletmek için etkili sulama önlemleri aldı.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinin Weinan şehrindeki yetkililer, Ağustos ayının başından bu yana sürekli sıcak hava ve düşük yağışların tetiklediği kuraklık koşullarını hafifletmek için etkili sulama önlemleri aldı. LEİ YUANSUO, Pozhao köylüsü "Bu yıl durum çok iyi. Sulama için gereken suyun zamanında gelmesi kesinlikle mısır veriminde artış sağlayacak." Sonbaharda iyi hasat sağlanması için çiftçilerin ekinlerin gelişimini korumalarına destek olmak amacıyla yerel tarım departmanları tarafından teknisyenler de görevlendirildi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Xi'an kentinden bildiriyor.

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