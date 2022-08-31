Video: Çin'in Xinjiang Bölgesinde 1 Milyon Hayvan Sonbahar Meralarına Götürülüyor - Son Dakika
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Video: Çin'in Xinjiang Bölgesinde 1 Milyon Hayvan Sonbahar Meralarına Götürülüyor

31.08.2022 17:53
Video: Çin'in Xinjiang Bölgesinde 1 Milyon Hayvan Sonbahar Meralarına Götürülüyor

Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Hejing ilçesinde bir milyondan fazla hayvan geçtiğimiz günlerde sonbahar meralarına doğru yüzlerce kilometrelik bir yolculuğa çıktı.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Hejing ilçesinde bir milyondan fazla hayvan geçtiğimiz günlerde sonbahar meralarına doğru yüzlerce kilometrelik bir yolculuğa çıktı.

Onlarca kilometre boyunca uzanan sürüler, karlı dağlardan ve kanyonlardan geçerken muhteşem bir manzara oluşturdu.

GAUB SURUNG, Yerel çoban:

"Çiftliğimizde 300'den fazla koyun bulunuyor. Bu bahar bize yeni doğan kuzular çok iyi bir kazanç sağladı çünkü hepsi başarılı bir şekilde ulaştırıldı. Bugün yazlık meralardan sonbahar meralarına geçeceğiz."

Bu sene, Hejing ilçesinin çobanları, Ağustos ayının sonundan itibaren hayvanlarını sonbahar meralarına götürmeye başladı. Bu görev Eylül ayı sonunda tamamlanacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hejing'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Xinjiang Bölgesinde 1 Milyon Hayvan Sonbahar Meralarına Götürülüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in Xinjiang Bölgesinde 1 Milyon Hayvan Sonbahar Meralarına Götürülüyor - Son Dakika
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