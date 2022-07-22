Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde kum fırtınası - Son Dakika
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Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde kum fırtınası

22.07.2022 13:56
Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde kum fırtınası

Çin'in kuzeybatısındaki Çinhgay eyaletinde Gobi Çölü'ndeki kum fırtınası nedeniyle bazı şehirler toz bulutlarıyla kaplandı.

Çin'in kuzeybatısındaki Çinhgay eyaletinde Gobi Çölü'ndeki kum fırtınası nedeniyle bazı şehirler toz bulutlarıyla kaplandı.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, önceki gün başlayan kum fırtınası, Haişi Moğol ve Tibet Özerk İli'ndeki yerleşimleri etkiledi.

Saatteki hızı 53 kilometreye ulaşan rüzgarın taşıdığı, gün ışığını örten toz bulutları nedeniyle yerleşimler karanlığa gömülürken bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.

Felaket filmlerini andıran video görüntülerinde ilerleyen dev toz bulutlarının bölgeye yaklaştığı görülürken, yollardaki otomobiller gündüz vakti farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde kum fırtınası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde kum fırtınası - Son Dakika
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