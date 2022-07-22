Video: Çin, Daha İyi Yaşam ve Daha İyi Ekoloji İçin En Yüksek Rakımlı İlçesinin Sakinlerini Başka Yere Yerleştiriyor

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde kum fırtınası - Son Dakika

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