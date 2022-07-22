Çin'in kuzeybatısındaki Çinhgay eyaletinde Gobi Çölü'ndeki kum fırtınası nedeniyle bazı şehirler toz bulutlarıyla kaplandı.
Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, önceki gün başlayan kum fırtınası, Haişi Moğol ve Tibet Özerk İli'ndeki yerleşimleri etkiledi.
Saatteki hızı 53 kilometreye ulaşan rüzgarın taşıdığı, gün ışığını örten toz bulutları nedeniyle yerleşimler karanlığa gömülürken bazı yerlerde görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.
Felaket filmlerini andıran video görüntülerinde ilerleyen dev toz bulutlarının bölgeye yaklaştığı görülürken, yollardaki otomobiller gündüz vakti farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı.
Son Dakika › Güncel › Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde kum fırtınası - Son Dakika