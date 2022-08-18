Çin'in Çinghay eyaletindeki selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp - Son Dakika
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Çin'in Çinghay eyaletindeki selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp

18.08.2022 09:20
Çin'in Çinghay eyaletindeki selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde yoğun yağmurun yol açtığı selde 16 kişi hayatını kaybetti, 36 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde yoğun yağmurun yol açtığı selde 16 kişi hayatını kaybetti, 36 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Yerel afet idaresinden yapılan açıklamaya göre, eyalet merkezi Şining şehrine bağlı Datong Hui ve Tu özerk ilçesinde sabah saatlerinde ani sel baskını meydana geldi.

Dağlık bölgedeki özerk ilçede sel nedeniyle 2. seviye alarm ilan edilirken şu ana kadar 16 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi ise kayıp.

Çinghay İtfaiye ve Kurtarma Dairesi, yaklaşık 600 kişilik bir ekibi arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderdi.

Çin'in doğu ve güney kesimlerini etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle son 60 yılın yüksek sıcaklıkları kaydedilirken Himalayaların uzantısındaki Tibet-Çinghay Platosu'nda selin meydana gelmesi, ekstrem iklim koşullarındaki artışa işaret ediyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Çinghay eyaletindeki selde 16 kişi öldü, 36 kişi kayıp - Son Dakika

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