Video: Çin'in Qinghai Eyaleti Temiz Enerji Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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Video: Çin'in Qinghai Eyaleti Temiz Enerji Kampanyası Başlattı

31.07.2022 20:43
Video: Çin'in Qinghai Eyaleti Temiz Enerji Kampanyası Başlattı

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaleti, 25 Haziran ile 29 Temmuz arasında düzenlenen "yeşil elektrik" kampanyası kapsamında temiz enerji kullanarak, yaklaşık 9,98 milyar kilovat-saat elektrik üretti.

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaleti, 25 Haziran ile 29 Temmuz arasında düzenlenen "yeşil elektrik" kampanyası kapsamında temiz enerji kullanarak, yaklaşık 9,98 milyar kilovat-saat elektrik üretti. Bu da 4,53 milyon tondan fazla ham kömür tasarrufuna veya karbondioksit emisyonunda 8,16 milyon ton azalmaya eşdeğer.

Yüksek bir platoda yer alan ve zengin temiz enerji kaynaklarına sahip olan eyalet, 2017 yılından bu yana her yıl "yeşil elektrik" kampanyası başlatıyor.

Qinghai, ulusal toplamın yüzde 11'ini oluşturan 3,5 milyar kilovat-saati aşan kullanılabilir güneş enerjisi miktarı ile fotovoltaik enerji üretim tesisleri ve rüzgar çiftlikleri kurmak için kullanılabilecek geniş bir araziye sahip.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xining'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Çin'in Qinghai Eyaleti Temiz Enerji Kampanyası Başlattı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Video: Çin'in Qinghai Eyaleti Temiz Enerji Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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