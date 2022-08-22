Video: Uluslararası İpek Yolu Fuarı'ndaki Yabancı Katılımcılar Çin Pazarındaki Fırsatları Gözlüyor - Son Dakika
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Video: Uluslararası İpek Yolu Fuarı'ndaki Yabancı Katılımcılar Çin Pazarındaki Fırsatları Gözlüyor

22.08.2022 12:11
Video: Uluslararası İpek Yolu Fuarı'ndaki Yabancı Katılımcılar Çin Pazarındaki Fırsatları Gözlüyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da devam eden 6. Uluslararası İpek Yolu Fuarı'nda, yabancı katılımcılar Çin pazarına olan güvenlerini dile getirdi.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da devam eden 6. Uluslararası İpek Yolu Fuarı'nda, yabancı katılımcılar Çin pazarına olan güvenlerini dile getirdi.

SUNG HAELEE, Kore KOBİ'leri ve Startup'ları Ajansı'nın Xi'an Büro Şefi:

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin derinleşmesiyle birlikte, kıyı bölgelerine kıyasla, şimdi Çin'in kuzeybatısında fırsatlar bulmaya çalışıyoruz. Bu nedenle, Güney Kore'den birçok şirket, başta Shaanxi eyaleti olmak üzere kuzeybatı bölgesine yatırım yapmaya hazırlanıyor. Katılımcılar bu sefer ağırlıklı olarak tüketim malları şirketleri olsa da, teknoloji tabanlı şirketleri fuara katılmaları için aktif olarak yönlendiriyoruz. ve birçok Güney Koreli işletme beklentilerle dolu."

SULAYMANOV DJAMSHID, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Çin Temsilcisi:

"Çin şu anda Asya'nın en büyük pazarlarından biri. Bu yıl Çin ile Özbekistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü. Bu yıl birçok şirket temsilcilik ofislerini (Çin'de) kurmaya başladı. Şimdiden 20'den fazla Özbek şirketi Çin'de temsilciliklerini kurdu."

Ortak ilerleme, paylaşılan faydalar ve kazan-kazan sonuçlar için birbirine bağlılığı ve entegrasyonu güçlendirme temasını taşıyan beş günlük fuar, 70'ten fazla ülke ve bölgeden katılımcıyı biraraya getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Uluslararası İpek Yolu Fuarı'ndaki Yabancı Katılımcılar Çin Pazarındaki Fırsatları Gözlüyor - Son Dakika

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