0.000'inci Çin-Avrupa Yük Treni Almanya'ya Ulaştı

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki Xi'an Uluslararası Limanı'ndan kalkan 2022 yılının tam yüklü 10.000'inci Çin-Avrupa yük treni, Cuma günü Almanya'nın Hamburg kentine ulaştı.

Hamburg'taki Eurogate tren garında düzenlenen karşılama törenine Çin Halk Cumhuriyeti Hamburg Başkonsolos Vekili Wang Wei ile Hamburg Limanı Pazarlama CEO'su Axel Mattern katıldı.

Wang, "Bu, Çin'in Almanya'nın Hamburg kenti ve Avrupa'yla işbirliği açısından önemli bir dönüm noktası" dedi.

Wang, "Çin-Avrupa yük trenlerinin yüksek kapasiteli bağlantıları, dış ticaretin maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılmasına büyük katkıda bulundu ve güzergah boyunca ekonomik kalkınmayı etkin şekilde destekledi" diye ekledi.

Mattern, Xinhua'ya verdiği demeçte, Çin'in Hamburg'un çok önemli bir ortağı olduğunu ve Çin-Avrupa yük treninin, tedarik zinciri güvenliğinin istikrara kavuşturulmasında kritik bir rol oynadığını söyledi.

"Özellikle bu zor zamanda ve deniz güzergahındaki yoğunluk nedeniyle Çin-Avrupa yük trenleri halen etkin şekilde çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan Mattern, Çin'den daha fazla trenin gelmesini dört gözle beklediğini sözlerine ekledi.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin verdiği bilgiye göre, 2022'de Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı, 21 Ağustos'ta geçen yıla göre 10 gün önceden 10.000'e ulaştı.

Çin-Avrupa yük trenleri, 82 güzergah üzerinden 24 Avrupa ülkesindeki 200 kente ulaşarak tüm Avrupa'yı kapsayan bir ulaşım ağı oluşturuyor. Trenler; otomobil ve parçaları, kıyafet ve aksesuarları ve tahıl ve kereste gibi 53 kategoride 50.000'den fazla türde mal taşıyor.