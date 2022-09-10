0.000'inci Çin-Avrupa Yük Treni Almanya'ya Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

0.000'inci Çin-Avrupa Yük Treni Almanya'ya Ulaştı

10.09.2022 14:32
0.000'inci Çin-Avrupa Yük Treni Almanya'ya Ulaştı

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki Xi'an Uluslararası Limanı'ndan kalkan 2022 yılının tam yüklü 10.000'inci Çin-Avrupa yük treni, Cuma günü Almanya'nın Hamburg kentine ulaştı.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki Xi'an Uluslararası Limanı'ndan kalkan 2022 yılının tam yüklü 10.000'inci Çin-Avrupa yük treni, Cuma günü Almanya'nın Hamburg kentine ulaştı.

Hamburg'taki Eurogate tren garında düzenlenen karşılama törenine Çin Halk Cumhuriyeti Hamburg Başkonsolos Vekili Wang Wei ile Hamburg Limanı Pazarlama CEO'su Axel Mattern katıldı.

Wang, "Bu, Çin'in Almanya'nın Hamburg kenti ve Avrupa'yla işbirliği açısından önemli bir dönüm noktası" dedi.

Wang, "Çin-Avrupa yük trenlerinin yüksek kapasiteli bağlantıları, dış ticaretin maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılmasına büyük katkıda bulundu ve güzergah boyunca ekonomik kalkınmayı etkin şekilde destekledi" diye ekledi.

0.000'inci Çin-Avrupa Yük Treni Almanya'ya Ulaştı

Mattern, Xinhua'ya verdiği demeçte, Çin'in Hamburg'un çok önemli bir ortağı olduğunu ve Çin-Avrupa yük treninin, tedarik zinciri güvenliğinin istikrara kavuşturulmasında kritik bir rol oynadığını söyledi.

"Özellikle bu zor zamanda ve deniz güzergahındaki yoğunluk nedeniyle Çin-Avrupa yük trenleri halen etkin şekilde çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan Mattern, Çin'den daha fazla trenin gelmesini dört gözle beklediğini sözlerine ekledi.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin verdiği bilgiye göre, 2022'de Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı, 21 Ağustos'ta geçen yıla göre 10 gün önceden 10.000'e ulaştı.

0.000'inci Çin-Avrupa Yük Treni Almanya'ya Ulaştı

Çin-Avrupa yük trenleri, 82 güzergah üzerinden 24 Avrupa ülkesindeki 200 kente ulaşarak tüm Avrupa'yı kapsayan bir ulaşım ağı oluşturuyor. Trenler; otomobil ve parçaları, kıyafet ve aksesuarları ve tahıl ve kereste gibi 53 kategoride 50.000'den fazla türde mal taşıyor.

YORUMLAR
500
Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri Çin'in En Doğusundaki Fuyuan Şehri, Balık Ticaretinin En Büyük Pazarlarından Biri
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 0.000'inci Çin-Avrupa Yük Treni Almanya'ya Ulaştı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:25 Eminönü'nde genç kadınları taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı
13:08 Bahçeli, nikah şahidi olarak katıldığı düğünde geline altın bilezik taktı
12:12 İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası 3. Charles'ın "kral" ilan edilişi böyle duyuruldu: Kraliçe öldü, çok yaşa kral!
11:59 İmamoğlu, 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili konuştu: Şoför feryat ederek "Kötü oluyorum, ambulans çağırın" diyerek baygınlık geçirmiş
11:38 Soyer'in Osmanlı sözlerine Bahçeli'den zehir zemberek açıklama: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, devşirme hastalığıdır
10:56 Bakan Nebati'den Kur Korumalı Mevduat uygulaması açıklaması: Uygulama 1,3 trilyon liralık hacmi geçti, yatırımcı sayısı 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı
10:52 Metrobüs kazası sonrası sözleriyle tepki çeken üye için AK Parti Avcılar Gençlik Kolları'ndan ilk açıklama: Sehven hatalı cümle kullanmıştır
10:28 İsrail basınından bomba iddia: Türkiye'deki 160 bin sığınmacı, konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçecek
10:14 Oyuncu Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu için Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi
10:10 Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Gürsel Tekin hakkında konuştu: Yetkisi olmayan konuda konuşmuş, kendi düşüncesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 14:32:50. #1.11#
SON DAKİKA: 0.000'inci Çin-Avrupa Yük Treni Almanya'ya Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement