Çin'in Kuzeybatısındaki Tarihi Budist Mağaralarında 2.000'den Fazla Heykel Bulunuyor - Son Dakika
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Çin'in Kuzeybatısındaki Tarihi Budist Mağaralarında 2.000'den Fazla Heykel Bulunuyor

28.05.2022 17:07
Çin'in Kuzeybatısındaki Tarihi Budist Mağaralarında 2.000'den Fazla Heykel Bulunuyor

QİNGYANG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Qingyang şehrinde bulunan Kuzey Mağarası Tapınağı, tarihi altıncı yüzyılın başlarına kadar uzanan 308 antik Budist mağarasından oluşuyor.

QİNGYANG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Qingyang şehrinde bulunan Kuzey Mağarası Tapınağı, tarihi altıncı yüzyılın başlarına kadar uzanan 308 antik Budist mağarasından oluşuyor. 2.000'den fazla heykelin bulunduğu bu tarihi alan, Çin Budizmi'nin sanat mahzeni olarak görülüyor.

Çin'in Kuzeybatısındaki Tarihi Budist Mağaralarında 2.000'den Fazla Heykel Bulunuyor

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Qingyang şehrinde bulunan Kuzey Mağarası Tapınağı'ndan yansıyan manzara görülüyor, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Du Zheyu/Xinhua)

Çin'in Kuzeybatısındaki Tarihi Budist Mağaralarında 2.000'den Fazla Heykel Bulunuyor

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Qingyang şehrinde bulunan Kuzey Mağarası Tapınağı'ndan yansıyan manzara, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Chen Bin/Xinhua)

Çin'in Kuzeybatısındaki Tarihi Budist Mağaralarında 2.000'den Fazla Heykel Bulunuyor

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Qingyang şehrinde bulunan Kuzey Mağarası Tapınağı'ndan yansıyan manzara, 26 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Chen Bin/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Gansu, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeybatısındaki Tarihi Budist Mağaralarında 2.000'den Fazla Heykel Bulunuyor - Son Dakika


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