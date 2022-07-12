Çin'in Kuzeybatısındaki Ticaret Fuarında Toplamda 79 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Kuzeybatısındaki Ticaret Fuarında Toplamda 79 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı

12.07.2022 18:20
Çin'in Kuzeybatısındaki Ticaret Fuarında Toplamda 79 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı

LANZHOU, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde gerçekleştirilen 28. Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı, etkinlik sırasında imzalanan anlaşmaların hem sayısının hem de değerinin artmasıyla Pazartesi günü sona erdi.

LANZHOU, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde gerçekleştirilen 28. Çin Lanzhou Yatırım ve Ticaret Fuarı, etkinlik sırasında imzalanan anlaşmaların hem sayısının hem de değerinin artmasıyla Pazartesi günü sona erdi. Organizasyon komitesinin verdiği bilgiye göre, fuarda toplam değeri 531 milyar yuan (yaklaşık 79,3 milyar ABD doları) olan 898 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmaların sayısı geçen seneye göre yüzde 28,8 artarken, anlaşmaların toplam değeri de yüzde 35,9 yükseldi. Komite, yeni enerji ve yeni materyaller alanlarında imzalanan anlaşmaların, toplamda atılan imzaların yüzde 38,3'ünü oluşturduğunu kaydetti.

Kapanış törenindeki basın toplantısında konuşan eyalet ticaret dairesinin başkanı Zhang Yinghua, "Fuar, Gansu'daki sağlam iş ortamını ve misafirperverliğimizi gösteriyor. Ülke içinden ve dışından katılan misafirler işbirliğini derinleştirmek ve Çin'in kuzeybatısındaki yatırımları ile ticari faaliyetlerini artırmak yönündeki isteklerini dile getirdi" dedi. İlk olarak 1993 yılında gerçekleştirilen fuar, Çin'in kuzeybatısının dışa açılan penceresi ile Kuşak ve Yol ekonomik ve ticari işbirliği kapsamındaki ana etkinliklerden biri haline geldi.

YORUMLAR
500
BM: 15 Kasım'da dünya nüfusu 8 milyara ulaşacak, 2023'te Hindistan Çin'i geçecek BM: 15 Kasım'da dünya nüfusu 8 milyara ulaşacak, 2023'te Hindistan Çin'i geçecek Çin'de E-ticaret Lojistik Sektörü Haziran Ayında Toparlanmayı Sürdürdü Çin'de E-ticaret Lojistik Sektörü Haziran Ayında Toparlanmayı Sürdürdü
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeybatısındaki Ticaret Fuarında Toplamda 79 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den iolay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
17:39 ABD Başkanı Biden'ın oğlunun telefonundan çıkan uygunsuz görüntüler ülkeyi karıştırdı! Biden'ın istifası gündemde...
17:05 Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi
16:54 Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan'a hacker darbesi! Fotoğrafları silinirken, bazı kişiler de takipten çıkarılmış
16:37 Aile Destek Programı'nda hane başı 7 bin 200 lira! Tam 4 milyon aile devlet desteğinden faydalanacak
16:16 Gaza gelip içinde yüksek oranda alkol bulunan likörü kafasına diken şahıs öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 18:25:08. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Kuzeybatısındaki Ticaret Fuarında Toplamda 79 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement