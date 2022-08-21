"Yaklaşık 2.000 mu (yaklaşık 133 hektar) alana sarı kantaron diktik. Fidenin dikiminden, taşınmasına bir dizi aşamadan sonra şimdi bitkiler hasat dönemine girdi. Buradaki işçiler bitkileri hasat etmek için hazır. İş, iki ay içinde bitecek."

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Video: Çin'in Kuzeybatısında Geleneksel Çin Tıbbı Bitkileri Hasat Ediliyor - Son Dakika

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