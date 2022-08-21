Video: Çin'in Kuzeybatısında Geleneksel Çin Tıbbı Bitkileri Hasat Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Çin'in Kuzeybatısında Geleneksel Çin Tıbbı Bitkileri Hasat Ediliyor

21.08.2022 11:40
Video: Çin'in Kuzeybatısında Geleneksel Çin Tıbbı Bitkileri Hasat Ediliyor

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang'ın Gongliu ilçesindeki köylüler bir tür geleneksel Çin tıbbı bitkisi olan sarı kantaronu hasat etmekle uğraşıyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang'ın Gongliu ilçesindeki köylüler bir tür geleneksel Çin tıbbı bitkisi olan sarı kantaronu hasat etmekle uğraşıyor.

ZHU SHUANGTANG, Gongliu ilçesindeki Çin tıbbı bitkisi dikim alanı çalışanı:

"Yaklaşık 2.000 mu (yaklaşık 133 hektar) alana sarı kantaron diktik. Fidenin dikiminden, taşınmasına bir dizi aşamadan sonra şimdi bitkiler hasat dönemine girdi. Buradaki işçiler bitkileri hasat etmek için hazır. İş, iki ay içinde bitecek."

Bu yıl Gongliu ilçesinde, Çin tıbbı için bitki yetiştirme sektörünü geliştirmek adına büyük çaba sarf edildi.

İlçedeki toplam şifalı bitki ekim alanı 70.000 mu'yu (yaklaşık 4.666 hektar) aşmış durumda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.

YORUMLAR
500
Video: Akıllı Teknoloji Yaşlı Bakımı ile Buluştuğunda Video: Akıllı Teknoloji Yaşlı Bakımı ile Buluştuğunda Çin'de Yüksek Sıcaklıklara Karşı Kırmızı Alarm Devam Ediyor Çin'de Yüksek Sıcaklıklara Karşı Kırmızı Alarm Devam Ediyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Kuzeybatısında Geleneksel Çin Tıbbı Bitkileri Hasat Ediliyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
10:25 Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:56 Dört gözle bekleniyordu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi ertelendi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 11:40:48. #1.11#
SON DAKİKA: Video: Çin'in Kuzeybatısında Geleneksel Çin Tıbbı Bitkileri Hasat Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement