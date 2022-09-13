Video: Çin'in Kuzeydoğusundaki Heilongjiang Eyaletinde Patates Hasadı Bereketli Geçti - Son Dakika
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Video: Çin'in Kuzeydoğusundaki Heilongjiang Eyaletinde Patates Hasadı Bereketli Geçti

13.09.2022 16:09
Video: Çin'in Kuzeydoğusundaki Heilongjiang Eyaletinde Patates Hasadı Bereketli Geçti

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Heilongjiang eyaletinin Keshan ilçesinde 6.600 hektardan fazla alanda ekili patatesler olgunlaştı.

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Heilongjiang eyaletinin Keshan ilçesinde 6.600 hektardan fazla alanda ekili patatesler olgunlaştı. Yerel çiftçiler makinelerle patates hasadı yapıyor.

Büyük, özel üretim patates hasadı makineleri ve nakliye araçları tarlalarda çalışırken makineler gümbür gümbür ses çıkarıyor. Çiftçiler nakliye torbalarına patates yüklemekle meşgul ve bilimsel tarım uzmanları bu yılki mahsulü ölçüyor.

Keshan ilçesinde bu yıl patates tarlasındaki kayıpları azaltmak ve patates verimini artırmak için Nesnelerin İnterneti, büyük veri, yapay zeka ve diğer modern bilgi teknolojisindeki kazanımlardan tam olarak yararlanıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Kuzeydoğusundaki Heilongjiang Eyaletinde Patates Hasadı Bereketli Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in Kuzeydoğusundaki Heilongjiang Eyaletinde Patates Hasadı Bereketli Geçti - Son Dakika
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