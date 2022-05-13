Çin'in Kuzeydoğusundaki Changchun'da Yaşam ve Üretim Pandeminin Gevşemesiyle Eski Haline Dönüyor - Son Dakika
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Çin'in Kuzeydoğusundaki Changchun'da Yaşam ve Üretim Pandeminin Gevşemesiyle Eski Haline Dönüyor

13.05.2022 13:31
Çin'in Kuzeydoğusundaki Changchun'da Yaşam ve Üretim Pandeminin Gevşemesiyle Eski Haline Dönüyor

CHANGCHUN, 13 Mayıs (Xinhua) -- Son salgında 60.000'in üzerinde vakanın bildirildiği Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti, 14 Nisan itibarıyla topluluklardaki tüm Kovid-19 bulaşım zincirlerini ortadan kaldırdı.

CHANGCHUN, 13 Mayıs (Xinhua) -- Son salgında 60.000'in üzerinde vakanın bildirildiği Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaleti, 14 Nisan itibarıyla topluluklardaki tüm Kovid-19 bulaşım zincirlerini ortadan kaldırdı. Eyaletin merkezi Changchun, 1 Mayıs'ta tüm orta ve yüksek düzeyli Kovid-19 risk alanlarının temizlendiğini duyurdu. Kentte yaşam normale dönüyor ve üretimin yeniden başlaması giderek hızlanıyor.

Çin'in Kuzeydoğusundaki Changchun'da Yaşam ve Üretim Pandeminin Gevşemesiyle Eski Haline Dönüyor

Fotoğraf kolajında Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'un havadan görünümü yer alıyor, 20 Mart 2022 (üstteki) ve 1 1 Mayıs 2022.

Çin'in Kuzeydoğusundaki Changchun'da Yaşam ve Üretim Pandeminin Gevşemesiyle Eski Haline Dönüyor

Fotoğraf kolajında Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'daki bir meydanın havadan görünümü yer alıyor, 15 Mart 2022 (üst) ve 12 Mayıs 2022.

Çin'in Kuzeydoğusundaki Changchun'da Yaşam ve Üretim Pandeminin Gevşemesiyle Eski Haline Dönüyor

Fotoğraf kolajında Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'un havadan görünümü yer alıyor, 24 Mart 2022 (üstteki) ve 12 Mayıs 2022.

Çin'in Kuzeydoğusundaki Changchun'da Yaşam ve Üretim Pandeminin Gevşemesiyle Eski Haline Dönüyor

Drone ile çekilen fotoğraf kolajında Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan bir yerleşim bölgesinde 26 Mart 2022 tarihinde (üstte) çevrimiçi platformdan sipariş edilen ürünleri teslim alıp götüren bir bölge sakini ve 11 Mayıs 2022 tarihinde boş zamanlarını geçiren bölge sakinleri görülüyor.

Çin'in Kuzeydoğusundaki Changchun'da Yaşam ve Üretim Pandeminin Gevşemesiyle Eski Haline Dönüyor

Fotoğraf kolajında Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'daki bir yolda giden araçların havadan görünümü yer alıyor, 15 Mart 2022 (üstteki) ve 11 Mayıs 2022.

Çin'in Kuzeydoğusundaki Changchun'da Yaşam ve Üretim Pandeminin Gevşemesiyle Eski Haline Dönüyor

Fotoğraf kolajında Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'daki bir caddenin havadan görünümü yer alıyor, 24 Mart 2022 (üstteki) ve 12 Mayıs 2022.

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Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Mayıs, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeydoğusundaki Changchun'da Yaşam ve Üretim Pandeminin Gevşemesiyle Eski Haline Dönüyor - Son Dakika


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