Çin'in Çangçun kentinde restoranda çıkan yangında 17 kişi öldü - Son Dakika
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Çin'in Çangçun kentinde restoranda çıkan yangında 17 kişi öldü

28.09.2022 14:38
Çin'in Çangçun kentinde restoranda çıkan yangında 17 kişi öldü

Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinin merkezi Çangçun'da bir restoranda çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinin merkezi Çangçun'da bir restoranda çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, "Çangçun Yeni Bölge" adı verilen özel sanayi bölgesindeki restoranda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede caddedeki tek katlı binayı sararken restorandaki 17 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken yaralılar hastaneye sevk edildi.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangında restoran sahibi ihmal şüphesiyle gözaltına alındı.

Çin'de 16 Eylül'de Hunan eyaletinin merkezi Çangşa'da 42 katlı gökdelende yangın çıkmış, olayda can kaybı yaşanmamıştı.

Haziranda Çin Petrokimya Şirketi Sinopec'in Şanghay'daki fabrikasında çıkan yangında ise 1 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Çangçun kentinde restoranda çıkan yangında 17 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'in Çangçun kentinde restoranda çıkan yangında 17 kişi öldü - Son Dakika
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