Çin'in Kuzeydoğusundaki Doğa Koruma Alanında 197 Adet Doğu Asya Beyaz Leyleği Yetiştirildi

HARBİN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletindeki Honghe ulusal doğa koruma alanından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, koruma alanında bu yıl toplam 197 adet Doğu Asya beyaz leyleği yavrusu yetiştirildi. Koruma alanı, söz konusu türün üreme duruma ilişkin olarak Haziran ayında bir araştırma yaptıktan sonra ulaştığı rakamın, koruma alanının 1984'te kurulmasından bu yana bu türün ulaşılan en yüksek yıllık üreme popülasyonunu ifade ettiğini açıkladı. Birinci sınıf ulusal koruma altında bulunan bir göçmen kuş türü olan Doğu Asya beyaz leyleği, Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan türler listesine alındı. 21.836 hektarlık toplam alanıyla koruma alanı Çin'de Doğu Asya beyaz leyleklerinin vatanı olarak tanınıyor. Koruma alanı, nesli tükenmekte olan leyleklerin popülasyonunu eski haline getirmek için 1993 yılından bu yana 389 adet demir veya ahşaptan yapılmış yapay kuş yuvası kurdu. Bu yuvalarda son 29 yılda toplam 1.921 adet Doğu Asya beyaz leyleği yetiştirildi. Koruma alanının idari departmanından Zhu Baoguang, "Bu yıl koruma alanına, ahşap olanlara kıyasla daha güvenli ve aşınmaya dirençli olduğuna inanılan 100 adet demirden yapılma yapay kuş yuvası daha eklendi" dedi ve toplam yapay yuva sayısının şu anda 203 olduğunu sözlerine ekledi. Halen koruma alanında bulunan 2.166 adet Doğu Asya beyaz leyleği, bu türün tüm dünyadaki toplam popülasyonunun neredeyse dörtte birini oluşturuyor.