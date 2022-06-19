Çin'in Kuzeydoğusundaki Elektrik Direklerine Yuva Yapan Beyaz Leylekler - Son Dakika
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Çin'in Kuzeydoğusundaki Elektrik Direklerine Yuva Yapan Beyaz Leylekler

19.06.2022 17:32
Çin'in Kuzeydoğusundaki Elektrik Direklerine Yuva Yapan Beyaz Leylekler

QİQİHAR, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Qiqihar'da elektrik direklerine, nesli tükenmekte olan bir kuş türü olan oryantal beyaz leylekler tarafından yaklaşık 100 yuva yapıldı.

QİQİHAR, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Qiqihar'da elektrik direklerine, nesli tükenmekte olan bir kuş türü olan oryantal beyaz leylekler tarafından yaklaşık 100 yuva yapıldı. Yerel elektrik şirketi personeli, hem kuşları hem de elektrik hatlarını korumak için, koruma panoları yerleştirmek, yapay yuvalar inşa etmek, özel devriyeler oluşturmak gibi çeşitli tedbirler aldı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Qiqihar'da bir elektrik direğinin tepesindeki yuvasında dinlenen bir oryantal beyaz leylek, 15 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

16 Haziran 2022'de havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Qiqihar'da bir elektrik direğinin tepesindeki oryantal beyaz leylek yuvası görülüyor. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

15 Haziran 2022'de havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Qiqihar'da bir elektrik direğinin tepesindeki oryantal beyaz leylek yuvasının altına kuş koruma tahtaları yerleştiren elektrikçiler görülüyor. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Qiqihar'da bir elektrik direğine kurmak için, kuş koruma panoları taşıyan elektrikçiler. 15 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

15 Haziran 2022'de havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Qiqihar'a bir elektrik direğinin tepesindeki oryantal beyaz leylek yuvasının altına kuş koruma tahtaları yerleştiren elektrikçiler görülüyor. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

15 Haziran 2022'de havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Qiqihar'da bir elektrik direğinin tepesindeki oryantal beyaz leylek yuvasının altına kuş koruma tahtaları yerleştiren elektrikçiler görülüyor. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

15 Haziran 2022'de havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Qiqihar'da bir elektrik direğinin tepesindeki oryantal beyaz leylek yuvasının altına kuş koruma tahtaları yerleştiren elektrikçiler görülüyor. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

16 Haziran 2022'de havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Qiqihar'da, bir doğa koruma alanında oryantal beyaz leylekler için yapılmış yapay bir yuva görülüyor. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeydoğusundaki Elektrik Direklerine Yuva Yapan Beyaz Leylekler - Son Dakika

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