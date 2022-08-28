Video: Çin'in En Kuzeydeki Yüksek Hızlı Tren İstasyonunun Yapımına Başlandı - Son Dakika
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Video: Çin'in En Kuzeydeki Yüksek Hızlı Tren İstasyonunun Yapımına Başlandı

28.08.2022 09:11
Video: Çin'in En Kuzeydeki Yüksek Hızlı Tren İstasyonunun Yapımına Başlandı

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde, ülkenin en kuzeydeki yüksek hızlı tren istasyonu olan Yichun Batı İstasyonu'nun yapımına Çarşamba günü resmen başlandı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde, ülkenin en kuzeydeki yüksek hızlı tren istasyonu olan Yichun Batı İstasyonu'nun yapımına Çarşamba günü resmen başlandı.

Çin Demiryolu Harbin Bürosu Grubu Limited Şirketi'ne göre istasyon, toplam 19.985 metrekare zemin alanı üzerinde ve aynı anda 1.500 yolcuya kadar hizmet verecek şekilde tasarlandı.

İstasyon, eyaletin merkezi Harbin ile Yichun kentini birbirine bağlayan yüksek hızlı tren hattının Tieli-Yichun bölümünde yer alıyor. Çin'de şu an yapımı devam eden ülkenin en kuzeydeki yüksek hızlı demiryolu olan Tieli-Yichun bölümü toplam 111,4 km uzunluğa sahip ve saatte azami 250 km hıza uygun olacak şekilde tasarlandı.

Bölüm üzerinde ada şeklinde permafrost (donmuş toprak) bölgeler bulunuyor. Yichun Batı İstasyonu inşaat sahasındaki donmuş toprak katman 2,9 metre kalınlığa sahip ve bu nedenle ortaya çıkan düşük stabilite istasyonun yapımı açısından zorluklar yaratıyor.

Çin Demiryolu İnşaat Grubu Limited Şirketi ve Harbin Teknoloji Enstitüsü profesörü Ling Xianzhang liderliğindeki bir ekip, bu sorunun üstesinden gelebilmek için toprağı katılaştırarak donmuş toprağın yol açabileceği hasarları önleyecek ve kontrol altında tutacak yeni teknolojiler kullandı.

Demiryolu hattının bütünüyle tamamlanmasının ardından Harbin ile Yichun arasında yüksek hızlı tren yolculuğu yaklaşık iki saat sürecek. Bu iki kent arasında seyahat süresi şu anda yedi saat sürüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in En Kuzeydeki Yüksek Hızlı Tren İstasyonunun Yapımına Başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in En Kuzeydeki Yüksek Hızlı Tren İstasyonunun Yapımına Başlandı - Son Dakika
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