Çin'in Kuzeydoğusundaki İlk Nükleer Santral Tamamen Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Çin'in Kuzeydoğusundaki İlk Nükleer Santral Tamamen Faaliyete Geçti

24.06.2022 12:34
Çin'in Kuzeydoğusundaki İlk Nükleer Santral Tamamen Faaliyete Geçti

SHENZHEN, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Genel Nükleer Enerji Şirketi'nden (CGN) alınan bilgiye göre, Çin'in kuzeydoğusundaki ilk nükleer santral olan Hongyanhe Nükleer Santrali Perşembe günü tamamen faaliyete geçti.

CGN, 168 saatlik bir deneme çalışmasının ardından Perşembe günü saat 21.35 itibarıyla nükleer santraldeki altıncı üretim ünitesinin ticari operasyonlar için hazır hale getirildiğini söyledi.

Toplam kurulu gücü 6,71 milyon kilovatın üzerinde olan Liaoning eyaletindeki enerji santrali, halen Çin'de faaliyette olan en büyük nükleer enerji santrali konumunda bulunuyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki en büyük elektrik enerjisi yatırım projesi olan Hongyanhe Nükleer Santrali'nin inşaatına Ağustos 2007'de başlandı. İlk aşamada 2016'da dört üretim ünitesi devreye alındı ve 2015 yılında ikinci aşama için iki üretim ünitesinin daha inşaatına başlandı.

Altı ünite, Liaoning eyaletindeki toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayacak şekilde yılda 48 milyar kilovat-saat elektrik üretebiliyor.

Nükleer santral, kömürle çalışan santrallerle karşılaştırıldığında, kömür tüketiminden 14,52 milyon ton tasarruf sağlıyor ve karbondioksit emisyonlarını yılda 39,93 milyon ton azaltıyor, bu da 108.000 hektar ağaç dikmeye eşdeğer.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Nükleer Santral, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeydoğusundaki İlk Nükleer Santral Tamamen Faaliyete Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Kuzeydoğusundaki İlk Nükleer Santral Tamamen Faaliyete Geçti - Son Dakika
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