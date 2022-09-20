Video: Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Savaşı Andı - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Savaşı Andı

20.09.2022 20:32
Video: Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Savaşı Andı

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da Pazar sabahı, Japonya'nın 14 yıl süren Çin işgalinin başlangıcı olan 18 Eylül Olayı'nın 91. yıl dönümünü anmak için kentin dört bir yanında hava saldırısı sirenleri ve çanlar çalındı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da Pazar sabahı, Japonya'nın 14 yıl süren Çin işgalinin başlangıcı olan 18 Eylül Olayı'nın 91. yıl dönümünü anmak için kentin dört bir yanında hava saldırısı sirenleri ve çanlar çalındı.

Toplumun her kesiminden 300 kadar kişi 9.18 Tarih Müzesi'nde toplanarak 18 Eylül Olayı'nı ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nı anmak için bir tören düzenledi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu tören kıtasının da eşlik ettiği törende merkezi ve yerel makamlar, ordu ve çeşitli sektörlerden 14 temsilci, yerel saatle 9.18'de, Çin'in Japon saldırganlara karşı verdiği 14 yıllık kıyasıya savaşın anısına dev bir çana 14 kez vurdu.

Japon askerleri 18 Eylül 1931'de, kontrolleri altında bulunan bir demiryolunun Shenyang yakınlarındaki bölümünü havaya uçurdular ve bunu Çin birliklerinin bir sabotajı olarak göstererek saldırılarına bahane olarak kullandılar. O gecenin ilerleyen saatlerinde de Shenyang yakınlarındaki kışlaları bombalayarak kanlı işgallerine başladılar.

Tarihi hatırlamak ve barışın değerini bilmek için Shenyang'da her 18 Eylül'de alarm çalmak, 1995 yılından bu yana bir gelenek haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Çin ve Asean, Nev Endüstriyel Zincirinde İşbirliğini Geliştiriyor Çin ve Asean, Nev Endüstriyel Zincirinde İşbirliğini Geliştiriyor Çin Son 10 Yılda Yüksek Kaliteli Büyüme Kaydetti Çin Son 10 Yılda Yüksek Kaliteli Büyüme Kaydetti Çin'de Elektronik Bilgi Üretim Endüstrisi Genişlemeyi Sürdürüyor Çin'de Elektronik Bilgi Üretim Endüstrisi Genişlemeyi Sürdürüyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Eylül, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Savaşı Andı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
08:02 Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:32:49. #1.12#
SON DAKİKA: Video: Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Savaşı Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement