Video: Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Savaşı Andı

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da Pazar sabahı, Japonya'nın 14 yıl süren Çin işgalinin başlangıcı olan 18 Eylül Olayı'nın 91. yıl dönümünü anmak için kentin dört bir yanında hava saldırısı sirenleri ve çanlar çalındı.

Toplumun her kesiminden 300 kadar kişi 9.18 Tarih Müzesi'nde toplanarak 18 Eylül Olayı'nı ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nı anmak için bir tören düzenledi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu tören kıtasının da eşlik ettiği törende merkezi ve yerel makamlar, ordu ve çeşitli sektörlerden 14 temsilci, yerel saatle 9.18'de, Çin'in Japon saldırganlara karşı verdiği 14 yıllık kıyasıya savaşın anısına dev bir çana 14 kez vurdu.

Japon askerleri 18 Eylül 1931'de, kontrolleri altında bulunan bir demiryolunun Shenyang yakınlarındaki bölümünü havaya uçurdular ve bunu Çin birliklerinin bir sabotajı olarak göstererek saldırılarına bahane olarak kullandılar. O gecenin ilerleyen saatlerinde de Shenyang yakınlarındaki kışlaları bombalayarak kanlı işgallerine başladılar.

Tarihi hatırlamak ve barışın değerini bilmek için Shenyang'da her 18 Eylül'de alarm çalmak, 1995 yılından bu yana bir gelenek haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor.