Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki Çin Halk Gönüllüleri (CPV) Şehitliği'nde düzenlenen bir defin töreninde askerler, CPV şehitlerinin naaşını içeren tabutlara eşlik ediyor, 17 Eylül 2022. ABD Saldırganlığına Karşı Direniş ve Kore 'ye Yardım Savaşı sırasında şehit olan 88 Çin askerinin naaşı, Cuma günü Güney Kore 'den Çin'e getirildi. Bu, 2014 yılından bu yana gerçekleştirilen dokuzuncu iade oldu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fotoğraf: Kore Savaşı Sırasında Şehit Olan Çin Askerlerinin Naaşları Çin'e Ulaştı - Son Dakika

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