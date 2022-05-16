Çin'in Kuzeyinde 125 Milyon Yıllık Dinozor Fosili Bulundu - Son Dakika

HOHHOT, 16 Mayıs (Xinhua) -- Araştırmacılar, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yaklaşık 125 milyon yıllık, görece eksiksiz bir dinozor fosili buldu. İç Moğolistan'ın Bayannur kenti Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacılar fosili Urad Arka Sancağı'ndaki rutin incelemeler sırasında keşfetti. Kemik morfolojisi üzerine yapılan ön inceleme, fosilin Erken Kretase döneminden bir otçul dinozora ait olduğunu gösterdi. Müzeden Dai Ruiming, dinozorun büyük ve yetişkinliğe yakın olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, bu büyük otçul dinozorun devasa iskeletini temizliyor ve güçlendiriyor. Kaç fosil bulacaklarına bağlı olarak koruma önlemleri alınacak. Fosilleşmiş kemiklerin tek bir dinozora ait olmaları halinde araştırmaların ilerletilebilmesi için geri götürüleceğini kaydeden Dai, "Çok sayıda iyi korunmuş fosil keşfedilirse, araştırmacılar koruma amacıyla yerinde mezar müzesi inşa edilmesini değerlendirebilir" dedi.

137 milyon yıl önce başlayan ve 65 milyon yıl önce sona eren Kretase dönemi, dinozorların gezegene hakim olduğu son periyottu. O dönemden kalan fosiller, araştırmacılara dinozorların evrimi, yaşam koşulları ve türlerinin tükenmesinin incelenmesine yönelik önemli kanıtlar sunuyor. "Dinozorların Çin'deki memleketi" olarak bilinen Urad Arka Sancağı'nda şimdiye dek 19 dinozor türüne ait fosiller bulundu.