Çin'in Kuzeyinde Hava Kirliliği Uyarısı
1 saat önce
Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde gelecek hafta görülmesi beklenen yoğun hava kirliliği nedeniyle turuncu alarm uyarısı yapıldı.
Çin
'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde gelecek hafta görülmesi beklenen yoğun hava kirliliği nedeniyle turuncu alarm uyarısı yapıldı.
Hıbey yerel hükümetinin ülkenin sosyal paylaşım platformu Wechat üzerinden yaptığı açıklamaya göre eyalette 17-22 Şubat tarihleri arasında yoğun hava kirliliği görüleceği uyarısıyla turuncu alarm verildi.
Kirliliğin, eyaletin 15 kentinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Çin'in çelik üretimiyle öne çıkan Hıbey'in nüfusu 75 milyonu buluyor.
Çin'de ısınma ve elektrikte büyük oranda kömür kullanılırken, motorlu taşıt sayısı da 322 milyonu geçiyor.
Ülke 2014'ten bu yana hava kirliliğiyle mücadele ediyor.
Çin'de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:50 Kaynak: AA
CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Genel Merkez'de Yeniden Değerlendirilecek
Kavgada Aldığı Darbeyle Bayılan Gencin, Yüzündeki İfade Olay Oldu
Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı
Milli Piyango'dan 70 Milyon Lira Kazanan Talihli, Hala Parasını Almadı