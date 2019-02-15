Son Dakika Haberleri: Çin'in Kuzeyinde Hava Kirliliği Uyarısı

Çin'in Kuzeyinde Hava Kirliliği Uyarısı

1 saat önce

Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde gelecek hafta görülmesi beklenen yoğun hava kirliliği nedeniyle turuncu alarm uyarısı yapıldı.

Çin'in Kuzeyinde Hava Kirliliği Uyarısı, System.String[]
Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde gelecek hafta görülmesi beklenen yoğun hava kirliliği nedeniyle turuncu alarm uyarısı yapıldı.

Hıbey yerel hükümetinin ülkenin sosyal paylaşım platformu Wechat üzerinden yaptığı açıklamaya göre eyalette 17-22 Şubat tarihleri arasında yoğun hava kirliliği görüleceği uyarısıyla turuncu alarm verildi.

Kirliliğin, eyaletin 15 kentinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Çin'in çelik üretimiyle öne çıkan Hıbey'in nüfusu 75 milyonu buluyor.

Çin'de ısınma ve elektrikte büyük oranda kömür kullanılırken, motorlu taşıt sayısı da 322 milyonu geçiyor.

Ülke 2014'ten bu yana hava kirliliğiyle mücadele ediyor.

Çin'de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:50 Kaynak: AA

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