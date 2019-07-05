Çin'in kuzeyinde sıcaklık nedeniyle kırmızı alarm verildi
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Xinhua Haber Ajansı, 4 Temmuz Perşembe günü Kuzey Çin'deki Hebei Eyaleti'nde sıcak dalgası yüzünden kırmızı alarm verildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:02 Kaynak: Bültenler
Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava, bu kez Çin'i de etkisi altına almaya hazırlanıyor. Özellikle eyalet başkenti Shiliazhuang kentinde yaşayanlar bu sıcak hava dalgasından korunmaları yönünde uyarıldı.
Eyalet gözlemevi daha önce yaptığı açıklamada sıcaklığın, 4 Temmuz Perşembe günü eyaletin güney ve merkez bölgelerinde 37 ila 40 dereceye tırmanabileceği duyuruldu. 4 Temmuz günü sabah saat 11.00 itibarıyla eyaletin 17 kent ve bölgede yüksek sıcaklıklarla ilgili olarak kırmızı alarm verildi. Gözlemevi sıcaklığa maruz kalmaları söz konusu çalışanlara koruyucu önlemler almalarını salık verdi. Shiliazhuang kentinde sıcaklığın bugün de benzer seviyelerde olması bekleniyor.
Çin, renklerle temsil edilen dört aşamalı bir alarm sistemi benimsemiş durumda. Alarm derecelerinin en sert ve keskin olanı kırmızı ile temsil ediliyor. Onu sırasıyla turuncu, sarı ve mavi alarmlar izliyor.
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