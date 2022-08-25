Video: Çin'in Kuzeyindeki Dijital Ekonomi Zirvesinde Yüksek Teknolojili Ekipmanları Keşfedin

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'da 18-20 Ağustos tarihlerinde bir dijital ekonomi kalkınma zirvesi düzenlendi.

Zirvenin yanı sıra hayatı kolaylaştıran dijital bilgiden güç alan bazı yüksek teknolojili ekipmanlar da sergilendi.

CHEN ZHİHAO, Xinhua muhabiri:

"Bugün Jinyang Gölü Dijital Ekonomi Kalkınma Zirvesi'ndeyim. Şimdi gidip ilginç bir şeyler bulalım."

CHEN ZHİHAO, Xinhua muhabiri:

"Şurada el sallayan bir robot kolu var. Gidip ona merhaba diyeceğim. Merhaba, bunun ne işe yaradığını anlatabilir misiniz? Sanırım görevi sadece el sallayıp ziyaretçilere merhaba demek değil, öyle mi?

WANG YUE, China Unicom (Shanxi) Endüstriyel İnternet Limited Şirketi Sağlık Çözümleri Yöneticisi:

"Evet, bu hastalarda kullanılan bir cihaz. Uzaktan ultrason muayenesi yapabiliyor. Tıbbi kaynakların yeterince gelişmemiş olduğu ücra bölgelerdeki hastalara yönelik olarak tasarlandı. Hastaların daha iyi tıbbi tedavi ve kaynağa ulaşmasını sağlayabilir."

CHEN ZHİHAO, Xinhua muhabiri:

"Evet, anladım. Bu robot kolu ve 5G teknolojisi bazlı bir uzak işletim sistemiyle en az gelişmiş bölgelerdeki hastalar bile büyük kentlerdeki profesyonel doktorlar tarafından muayene edilebilir. Hey, bir fikrim var. Doktor rolüne girerek sizi ücretsiz muayene edebilirim. Kamerayı unutun."

-Nasıl hissediyorsun, dostum?

-Soğuk hissediyorum.

-Tamam, iyi haber. Bir bebeğin olacak. Bu imkansız mı? Özür dilerim, benim hatam.

CHEN ZHİHAO, Xinhua muhabiri:

"Bugünlerde bu teknoloji, Çin'in güneyindeki bazı bölgelerde uygulanıyor. Yakın gelecekte yaygın şekilde kullanılacağına inanıyorum."

CHEN ZHİHAO, Xinhua muhabiri:

"Shanxi kömür açısından zengin bir eyalet. Artık madenin akıllı bir beyni var. Şimdi gidip nasıl çalıştığına bakalım. Maden beynini bize kısaca anlatır mısınız?

HOU YUKUN, Jingying Shuzhi Teknoloji Limited Şirketi Pazarlama Yöneticisi:

"Sergilenen kömür madeni beyni çözümleri, yapay zeka teknolojisini kullanıyor. Kömür madeni güvenli üretiminin dört farklı uygulama senaryosunda akıllı algılama ve karar kontrolü yapılabiliyor. Ekipmanın çalışma durumunu akıllı şekilde algılayabiliyor. Ayrıca yer altındaki işçilerin faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyor ve acil bir durumda onları korumak üzere ekipmanı kilitleyebiliyor. İşgücünü azaltıp kömür madeni üretimini daha akıllı hale getirmeyi amaçlıyor."

CHEN ZHİHAO, Xinhua muhabiri:

"Evet, anladım. Bu maden beyniyle yer altındaki madencilik operasyonlarını izleyebiliyor ve bir kaza meydana gelirse yanıt verebiliyoruz. Böylelikle yer altındaki işçi sayısı azaltılabiliyor ve maden güvenliği artırılabiliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'dan bildiriyor.