Video: 2022 Taiyuan Enerji Düşük Karbonlu Kalkınma Forumu'nda Yüksek Teknolojili Ekipmanları Keşfedin - Son Dakika
Üye Girişi

Video: 2022 Taiyuan Enerji Düşük Karbonlu Kalkınma Forumu'nda Yüksek Teknolojili Ekipmanları Keşfedin

06.09.2022 16:30
Video: 2022 Taiyuan Enerji Düşük Karbonlu Kalkınma Forumu'nda Yüksek Teknolojili Ekipmanları Keşfedin

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'da üç gün süren ve Cumartesi günü sona eren Taiyuan Enerji Düşük Karbonlu Kalkınma Forumu, enerji gelişiminde ileriye giden yolu keşfetmek için 26 ülke ve bölgeden davetlileri biraraya getirdi.

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'da üç gün süren ve Cumartesi günü sona eren Taiyuan Enerji Düşük Karbonlu Kalkınma Forumu, enerji gelişiminde ileriye giden yolu keşfetmek için 26 ülke ve bölgeden davetlileri biraraya getirdi.

Enerji, karbon zirvesi ve karbon nötrlüğü ve kalkınma temasıyla düzenlenen forum, enerji sektöründe üst düzey bir diyalog ortamı, başarının piyasaya sunulması platformu ve uluslararası işbirliği ve alışveriş aşaması oluşturmayı amaçladı.

Bu arada, 2022 Çin (Taiyuan) Uluslararası Enerji Endüstrisi Fuarı, forumun bir parçası olarak eş zamanlı düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar bu fuarda düşük karbonlu enerji geliştirme alanındaki en son başarılarını sundu.

WANG KEXİN, Çin Demiryolları 12. Büro Grubu personeli:

"Drone'a benziyor ama aslında drone ve tankın bir kombinasyonu. Özellikle köprü, beton baraj ve diğer beton binalar için kullanılan betonu algılama işini tamamlamak için radar taşıyor."

MENG HAODONG, Huawei Dijital Güç personeli:

"Önümüzde Huawei tarafından üretilen bir dizi yerli yeşil elektrik simülasyon cihazı var. Tüm sistemin tepesinde fotovoltaik panel bulunuyor. Fotovoltaik paneli güneş ışığını aldığında, güneş ışığını doğru akıma dönüştürecek ve doğru akım, alternatif akıma çevrildikten sonra bir depolama sisteminde saklanabilecek. Bunun gibi bir dizi cihaz, temelde üç veya dört kişilik bir ailenin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabilir."

ZHOU KANG, Çin Demiryolları Taiyuan Grubu Limited Şirketi:

"Bu yeni enerjili bir demiryolu acil kurtarma aracı. Diğer kurtarma araçlarıyla arasındaki en büyük fark, temelde sıfır karbon emisyonu sağlayan ve kirliliği azaltan yeni enerjiyi kullanması. Aynı zamanda motoru, diğer benzinli ya da dizel araçların motorundan daha az güçlü değil."

CHEN ZHİHAO, Xinhua muhabiri:

"Buradaki bazı katılımcıları ziyaret ettikten sonra, yeni enerjinin artan sayıda senaryoda kullanıldığını ve ayrıca Çin'in çift karbon hedeflerine ulaşmak için yeşil çabalarını görebiliyoruz. ve bu çabalar yalnızca hedeflerine ulaşmak için değil, aynı zamanda daha yeşil bir dünya inşa etmek için de geçerli."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Video: Singapurlu Bilim İnsanı: Çin Ekonomisi Ters Esen Rüzgara Rağmen İvme Kazanacak Video: Singapurlu Bilim İnsanı: Çin Ekonomisi Ters Esen Rüzgara Rağmen İvme Kazanacak Video: 2022 Cıftıs'ın Uluslararası Katılımcıları Çin'de Büyük Fırsatlar Görüyor Video: 2022 Cıftıs'ın Uluslararası Katılımcıları Çin'de Büyük Fırsatlar Görüyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanxi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: 2022 Taiyuan Enerji Düşük Karbonlu Kalkınma Forumu'nda Yüksek Teknolojili Ekipmanları Keşfedin - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:26 Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır
16:20 İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor
16:13 Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'nde büyük başarı! Listeye giren tek Türk takımı oldu
15:48 Venedik film festivaline Dilan Çiçek Deniz damgası! Güzelliğiyle hayran bıraktı
15:48 İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini aldı
16:12 Kemal Kılıçdaroğlu Giresun'da: Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak
15:31 Akşener'in "Aynı masada olmayız" sözlerine HDP'den yanıt! "Ve 'Biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz' öyle mi?"
15:23 11. Cumhurbaşkanlığı ofisi, Abdullah Gül'ün CHP'li vekille adaylığı hakkında görüştüğünü yalanladı
15:16 İngiltere'de "Kazanmak için döndür" adlı yarışma programında verilen ödül: 4 aylık elektrik faturalarınızı ödüyoruz
15:13 Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını sosyal medyadan duyurdu! "Türk milliyetçilerinin bağımsız cumhurbaşkanı adayı"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 16:37:14. #1.11#
SON DAKİKA: Video: 2022 Taiyuan Enerji Düşük Karbonlu Kalkınma Forumu'nda Yüksek Teknolojili Ekipmanları Keşfedin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement