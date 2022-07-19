Çin'in Kuzeyindeki Caofeidian Liman Bölgesinin İşlem Hacmi Yüzde 10,86 Arttı

TANGSHAN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Tangshan Limanı'nın Caofeidian Liman bölgesinin kömür iskelesinden hareket eden bir gemi görülüyor, 18 Temmuz 2022. Caofeidian Liman bölgesinin işlem hacmi Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,86 artışla 234,66 milyon tona ulaştı. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Güncel, Son Dakika

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