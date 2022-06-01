Çin'in Kuzeyindeki Hebei'de Ming Hanedanlığı'ndan Kalma Budist Tapınak Mağarası Bulundu

SHİJİAZHUANG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shahe kentinden yerel kültürel kalıntıları koruma yetkilileri, şehirde içinde tarihi Ming Hanedanlığı'na (1368-1644) uzanan 20 Budist heykel olan bir tapınak mağara bulunduğunu duyurdu. 1503 yılında inşa edilen tapınak mağara, Beipenshui köyünde bir yamaçta ve 1.200 metre yükseklikte bulunuyor. Mağaranın genişliği 5,8 metre, yüksekliği ise 2,8 metre. Farklı poz ve ifadelerdeki 20 Budist heykel de mağaradaki taş kaidelerde yer alıyor. Mağaranın dışında, batı tarafında da 2 metre yüksekliğinde ve 0,69 metre genişliğinde bir uçurum tableti bulundu. Shahe kenti yerel kültürel kalıntıları koruma enstitüsü müdürü Han Zhigang, uçurum tabletindeki yazıtın, yerel bir ailenin atalarının buraya başka bir köyden ağaç budamak, dağlık tarlalarda ekim dikim yapmak ve Budist heykelleri inşa etmek için taşındığının kaydını barındırdığını söyledi.

Han'ın verdiği bilgiye göre, arazinin temizlenmesi ve bir köyün inşa edilmesi nadir tarihi olay anlatıları ve Ming Hanedanlığı sırasında Shahe şehrindeki sosyal üretim ile yaşamın araştırılması için önemli tarihi değere sahipler. Han, "Tapınak mağara iyi şekilde korunmuş ve Shahe kentindeki yerel tapınak mağara kültürünün araştırılması için önemli bir malzeme sağlıyor" yorumunda bulundu.