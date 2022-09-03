Video: Sıcaklıklar Düşünce Çin'in Kuzeyindeki Genhe'de Uzaktan Isıtma Başladı - Son Dakika
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Video: Sıcaklıklar Düşünce Çin'in Kuzeyindeki Genhe'de Uzaktan Isıtma Başladı

03.09.2022 09:33
Video: Sıcaklıklar Düşünce Çin'in Kuzeyindeki Genhe'de Uzaktan Isıtma Başladı

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Genhe kentinde, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi üzerine uzaktan ısıtma başladı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Genhe kentinde, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi üzerine uzaktan ısıtma başladı.

JI CHENGCHENG, Genhe Meteoroloji Bürosu'nda mühendis yardımcısı:

"Yüksek rakımlı kutup girdabının etkisiyle Genhe kentinde (kent merkezinde) en düşük sıcaklık 1 Eylül'de eksi 2,6 santigrat dereceye düştü. Kent genelinde en düşük sıcaklık ise eksi 7 santigrat dereceyle Jinhe kasabasının Lengji köyünde kaydedildi ve bazı mahsullerde hafif don hasarına neden oldu."

ZHANG XINGYING, Genhe kenti sakini:

"Dünkü hava tahmininde sıcaklığın sıfırın altına düşeceği söylendi. Sebzelerin dondan zarar görmemesi için üzerlerini kapattık."

WANG LIANG, Turist:

"Heilongjiang eyaletindeniz ve buraya tatil için geldik. Bugün hava çok soğuktu. Giyeceklerimiz biraz inceydi, yanımızda kalın giysiler de getirmedik. Ama otel odalarımız sıcak ve uzaktan ısıtma başladı."

Çin'de uzaktan ısıtmanın en uzun çalıştığı yer olan Genhe kentinde uzaktan ısıtma sezonu 1 Eylül'den 31 Mayıs'a kadar dokuz ay boyunca devam edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Genhe kentinden bildiriyor

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Sıcaklıklar Düşünce Çin'in Kuzeyindeki Genhe'de Uzaktan Isıtma Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Sıcaklıklar Düşünce Çin'in Kuzeyindeki Genhe'de Uzaktan Isıtma Başladı - Son Dakika
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