Video: Çin'in 2.700 Yıllık Pingyao Kentinde Turistleri Çekmek İçin Işık Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika
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Video: Çin'in 2.700 Yıllık Pingyao Kentinde Turistleri Çekmek İçin Işık Gösterisi Düzenlendi

27.09.2022 22:04
Video: Çin'in 2.700 Yıllık Pingyao Kentinde Turistleri Çekmek İçin Işık Gösterisi Düzenlendi

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı 2700 yıllık Pingyao kentinde devam eden 22. Pingyao Uluslararası Fotoğraf Festivali kapsamında, turistleri çekmek için Cumartesi günü göz kamaştırıcı bir ışık gösterisi düzenlendi.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı 2700 yıllık Pingyao kentinde devam eden 22. Pingyao Uluslararası Fotoğraf Festivali kapsamında, turistleri çekmek için Cumartesi günü göz kamaştırıcı bir ışık gösterisi düzenlendi.

İyi korunmuş antik mimarisiyle bilinen ve UNESCO Dünya Mirası olan alanda gerçekleştirilen festivale 28 ülke ve bölgeden yaklaşık 1.200 fotoğrafçı katıldı.

Üç boyutlu stereo fotoelektrik teknolojisi ile gerçekleştirilen 18 dakikalık gösterideki 8K çözünürlüklü görüntüler bölgesel tarih, kültür, halk gelenekleri, başarılar ve gelecek perspektiflerini içeriyordu.

Pingyao, son yıllarda daha fazla turist çekebilmek için çeşitli kültürel ve yaratıcı programlar ile ürünler ortaya koydu ve helikopter turları düzenlemeye başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Pingyao ilçesinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanxi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in 2.700 Yıllık Pingyao Kentinde Turistleri Çekmek İçin Işık Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in 2.700 Yıllık Pingyao Kentinde Turistleri Çekmek İçin Işık Gösterisi Düzenlendi - Son Dakika
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