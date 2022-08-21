Video: Akıllı Teknoloji Yaşlı Bakımı ile Buluştuğunda - Son Dakika
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Video: Akıllı Teknoloji Yaşlı Bakımı ile Buluştuğunda

21.08.2022 11:30
Video: Akıllı Teknoloji Yaşlı Bakımı ile Buluştuğunda

Çin'in kuzeyindeki Tianjin eyaletinde bulunan Xiqing bölgesinde, son yıllarda "internet + yaşlı bakımı" yöntemi aktif olarak keşfedilmeye başlandı.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin eyaletinde bulunan Xiqing bölgesinde, son yıllarda "internet + yaşlı bakımı" yöntemi aktif olarak keşfedilmeye başlandı.

Akıllı yaşlı bakımı büyük veri platformunda, akıllı cihazları kullanan her yaşlı insanın temel bilgileri takip edilebiliyor. Kan oksijen satürasyonu, kalp atışı ve kan basıncı gibi vücut verileri de gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. Eğer yaşlıların verileri arka plandaki ekranda anormal bulunursa, uzaktan müdahale gibi yardım sunmak için önlemler alınabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Akıllı Teknoloji Yaşlı Bakımı ile Buluştuğunda - Son Dakika

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